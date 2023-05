50 Cent, Shaq e Kenya Barris se unem para tentar comprar BET

Adicionar 50 centavos , shaq dar No Quênia Barr para a crescente lista de celebridades poderosas interessadas em comprar BET, descobrimos que o grupo está fazendo um grande esforço para fechar um acordo.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que 50 e Kenya foram vistos nos escritórios da Paramount em Nova York no início desta semana para conversar sobre negócios e a possibilidade de comprar a rede.

Quanto ao dinheiro… disseram-nos 50, Shaq e Kenya estão totalmente carregados e prontos para fazer uma oferta com alguma ajuda da CVC – uma empresa de investimentos.

O trio faz muito sentido, 50 teve muito sucesso na Starz e recentemente assinou um contrato de vários anos com a FOX que com certeza lhe renderá muito dinheiro. Depois, há Shaq e Kenya, que têm grandes acordos de TV – e Kenya, com um currículo impressionante de produção, direção e créditos de escrita.