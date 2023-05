6 adultos e 3 crianças ficam feridos em tiroteio perto de praia em Hollywood, Flórida

NMuitas pessoas ficaram feridas na noite de segunda-feira, quando um tiroteio irrompeu ao longo de um calçadão de praia em Hollywood, Flórida, fazendo com que as pessoas corressem freneticamente para se proteger ao longo da praia lotada no Memorial Day.

Várias das vítimas foram levadas para um hospital infantil, disse a porta-voz da polícia, Deanna Bettineschi. No entanto, as autoridades ainda não divulgaram as idades das vítimas.

As nove vítimas incluíam seis adultos e três crianças, de acordo com Yanet Obarrio Sanchez, porta-voz do Memorial Healthcare System. Todas as vítimas estavam em condições estáveis, disse ela.

Uma investigação preliminar mostra que uma briga entre dois grupos resultou em tiros, disse a polícia. Uma pessoa foi detida e outro suspeito está sendo procurado.

O tiroteio aconteceu por volta das 18h30 na calçada perto de uma loja de conveniência, uma sorveteria Ben & Jerry’s e uma lanchonete Subway.

Alvie Carlton Scott III disse que estava na praia quando de repente ouviu vários tiros. Ele disse que se escondeu atrás de uma árvore e depois fugiu da área depois que um policial mandou as pessoas correrem.

Jamie Ward, que também estava na calçada, disse que vários jovens estavam brigando em frente às lojas quando um deles sacou uma arma e começou a atirar.

Vídeos postados no Twitter na noite de segunda-feira mostraram equipes médicas de emergência respondendo e prestando socorro a várias pessoas feridas.

A polícia disse que haverá uma forte presença de policiais enquanto a investigação continua. Os funcionários também estavam montando uma área para os membros da família se reunirem.

“Obrigado aos bons samaritanos, paramédicos, policiais e médicos e enfermeiras do pronto-socorro por sua resposta imediata para ajudar as vítimas do tiroteio de hoje”, disse o prefeito de Hollywood, Josh Levy, em um comunicado.

Hollywood Beach é um popular destino de praia a cerca de 17 quilômetros ao sul de Fort Lauderdale e 32 quilômetros ao norte de Miami. Esperava-se que a praia recebesse mais visitantes do que o normal com o feriado do Memorial Day.