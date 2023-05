“6 Apostas Simples e um Bolão Ganham Prêmio de R$ 1,1 Milhão na Lotofácil”

No último sorteio da Lotofácil, seis apostas simples e um bolão foram os grandes vencedores, compartilhando um prêmio de R$ 1,1 milhão. Além disso, outras categorias de premiação também contemplaram diversos jogadores. Confira os detalhes do sorteio e as expectativas para o próximo.

Apostas vencedoras:

Seis apostas simples e um bolão dividem o prêmio de R$ 1,1 milhão .

Macapá – AP, Crateús – CE, Três Lagoas – MS, Sapezal – MT, Boquim – SE e Araguaína – TO são as cidades dos sortudos.

O bolão vencedor possui quatro cotas e é da cidade de Candido Mota – SP.

Cada aposta vencedora receberá o valor de R$ 171.416,23.

Outras premiações:

765 apostas ganharam R$ 469,83 por acertarem 14 dezenas.

Houve ganhadores com 13, 12 e 11 acertos, somando um total de 12.594, 140.808 e 618.466 apostas, respectivamente.

A Lotofácil continua premiando apostas com diferentes níveis de acertos.

Próximo sorteio:

A Lotofácil será sorteada novamente hoje (18) .

O sorteio está previsto para começar às 20h (horário de Brasília)

Você pode conferir o resultado em tempo real aqui no Notícias Concursos.

O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão.

O último sorteio da Lotofácil distribuiu prêmios significativos para seis apostas simples e um bolão. Além disso, centenas de jogadores também foram contemplados em categorias de acertos menores.

Com um novo sorteio previsto para amanhã, a esperança de conquistar o prêmio estimado de R$ 1,7 milhão alimenta a expectativa dos apostadores em todo o país.

Lotofácil: Conheça as regras e chances de ganhar neste jogo de loteria

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil. Com suas regras simples e boas chances de ganhar, atrai milhões de jogadores em busca do tão desejado prêmio. Nesta matéria, vamos explorar as características da Lotofácil, desde como jogar até as probabilidades de acerto. Descubra tudo sobre esse emocionante jogo de sorte!

O que é a Lotofácil:

A Lotofácil é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. O objetivo do jogo é acertar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais números acertados, maior é o prêmio.



Você também pode gostar:

Como jogar

Para jogar na Lotofácil, basta escolher de 15 a 20 números dentre os disponíveis.

São 25 números no total, de 01 a 25. Quanto mais números você marcar, maior será o valor da aposta.

Valores e premiações

O valor mínimo para apostar na Lotofácil é de R$ 3,00. O prêmio principal é pago aos apostadores que acertarem os 15 números sorteados. Também são premiados os jogadores que acertarem 14, 13, 12 ou 11 números.

Probabilidades de acerto

A Lotofácil é conhecida por suas boas chances de ganhar.

A probabilidade de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Já as chances de acertar 14, 13, 12 ou 11 números são progressivamente maiores.

Sorteios e resultados

Os sorteios da Lotofácil ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 20h (horário de Brasília). Os resultados são divulgados no site oficial da Caixa Econômica Federal e também podem ser conferidos nas casas lotéricas.

Dicas e estratégias

Algumas estratégias podem ajudar os jogadores a aumentar suas chances de ganhar na Lotofácil. Estudar os resultados anteriores e observar padrões pode auxiliar na escolha dos números. O uso de desdobramentos e fechamentos também é comum entre os apostadores mais experientes.

Ficar atento aos sorteios, estudar resultados anteriores e utilizar estratégias podem ser caminhos para aumentar as chances de conquistar o prêmio máximo. Então, se você está em busca da sorte grande, não deixe de fazer sua aposta na Lotofácil e quem sabe se tornar um milionário!