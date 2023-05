6 maneiras de corrigir o problema de loop escuro e escuro preso no matchmaking

Dark and Darker foi disponibilizado como acesso antecipado, enquanto o jogo final será lançado no quarto trimestre de 2023. Embora a versão final do jogo ainda não tenha sido lançada, os jogadores podem jogar a versão de acesso antecipado do jogo. Recentemente, muitos usuários surgiram com um casamento problema de loop por causa do qual eles não podiam entrar na partida.

Consertar Dark and Darker Stuck no Matchmaking Loop Problema

Neste artigo, vamos orientá-lo sobre como corrigir o problema Dark and Darker Stuck on Matchmaking Loop.

Reinicie o jogo e o dispositivo

A primeira coisa que você deve tentar fazer é reiniciar o jogo. Isso eliminará qualquer bug no jogo que possa estar causando o problema. Se reiniciar o jogo não ajudar a corrigir o problema, tente reiniciar o dispositivo. Veja se isso resolve o problema; se o problema persistir, vá para a próxima etapa deste artigo.

Execute cada vez mais escuro com privilégios administrativos

Você pode enfrentar esse problema quando o jogo não tem permissões suficientes. Você pode executar o jogo como administrador para corrigir esse problema.

Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse no Escuro e mais escuro ícone de atalho e clique em Propriedades. Se você não tiver esse atalho na área de trabalho, siga as etapas abaixo: Imprensa janelas chave e procure por Escuro e mais escuro. Clique com o botão direito do mouse no resultado da pesquisa relevante e clique em Abrir local do Ficheiro. Aqui, clique com o botão direito do mouse no jogo e clique em Propriedades .

Nas propriedades do jogo, vá para o Compatibilidade aba.

Aqui, marque a caixa de seleção para Execute este programa como administrador.

Clique em Aplicar e depois clique em OK para salvar as alterações.

Agora, faça o mesmo para Cliente Steam .

Uma vez feito isso, inicie Dark and Darker e veja se você encontra o problema.

Certifique-se de que sua Internet está estável

Se Dark e Darker estiverem presos no loop de matchmaking, pode ser por causa da internet instável. Você pode tentar solucionar problemas de internet seguindo as etapas abaixo:

Traga seu roteador para perto do seu PC.

Se você tiver um roteador de banda dupla e seu PC for compatível com Wi-Fi de 5 Ghz, mude para uma rede de 5 Ghz para obter uma conexão muito mais estável.

Feche todos os programas em segundo plano que possam estar usando a internet. Desconecte todos os outros dispositivos conectados ao seu Wi-Fi.

Recomendamos que você conecte seu PC ao roteador através do cabo LAN em vez da rede Wi-Fi.

Evite usar qualquer VPN. Se você estiver conectado a uma rede VPN, isso pode causar lentidão na Internet; portanto, desconecte-se da rede VPN.

Isso deve corrigir o problema com sua internet e você não deve mais enfrentar o problema de matchmaking no jogo.

Você também pode enfrentar esse problema se o jogo estiver desatualizado. Sugerimos que você atualize seu aplicativo para a versão mais recente para evitar esses problemas. Para atualizar o jogo, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave. No Menu Iniciar procurar Vapor clique na primeira opção que aparecer.

Vá para o Biblioteca no cliente Steam e clique em Escuro e mais escuro aqui.

O Steam começará a verificar se há atualizações disponíveis. Clique no Atualizar botão para instalar a atualização.

Assim que o jogo for atualizado, reinicie o seu PC e reinicie o jogo.

Reparar arquivos do jogo

Arquivos de jogos corrompidos também podem causar esse problema. Você pode reparar os arquivos do jogo para corrigir esse problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abrir Menu Iniciar clicando no Começar ícone. No Menu Iniciar tipo Vapor e abra-o.

Em Vapor Clique no Biblioteca.

Aqui, clique com o botão direito em Escuro e mais escuro e depois Propriedades.

No Propriedades dirija-se ao Ficheiros locais aba.

Aqui, clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo .

Isso irá procurar por arquivos de jogos corrompidos e corrigi-los.

Após a conclusão do processo, reinicie o seu PC.

Agora, inicie o Dark and Darker no seu PC e veja se você ainda está enfrentando o problema.

Ativar crossplay

Se a reprodução cruzada estiver desativada, essa também pode ser a razão por trás desse problema. Verifique se o crossplay está desativado e, se estiver desativado, ative-o.

Lançar o Escuro e mais escuro jogo no seu PC.

Vá para o Configurações do Escuro e Mais Escuro.

Aqui, clique em Conta e depois clique no Habilitar botão ao lado Jogo cruzado.

Reinicie o jogo para salvar as alterações.

Conclusão

Se Dark e Darker estiverem presos no loop Matchmaking e você não puder entrar na partida, este guia será útil. Esperamos que você não encontre mais esse problema durante o jogo.

