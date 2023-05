6 maneiras de corrigir o Toyota Bluetooth que não está funcionando ou conectando (2023)

A Toyota é a maior fabricante de carros do mundo. O próprio nome Toyota não fala nada além de confiabilidade. Nas estradas, você pode ver cada Toyota marcando 500 mil milhas. Isso em si é o sinal de confiabilidade que a Toyota oferece. No entanto, embora cada carro Toyota possa rodar por mais de 5 milhões de milhas, isso não garante que os componentes eletrônicos e tecnológicos estarão em ótima forma para sempre. Da mesma forma, os usuários começaram recentemente a reclamar que seu Toyota Bluetooth não está funcionando.

Se você dirige com orgulho um Toyota, seja 4Runner ou Camry, e enfrenta esse tipo de problema, certamente não é suportável. Neste guia, iremos orientá-lo no processo de correção do problema do Toyota Bluetooth da maneira mais fácil possível.

Por que seu Toyota Bluetooth não está funcionando?

Em palavras simples, seu Toyota Bluetooth não está funcionando porque não está ligado. Se for esse o caso, basta ligá-lo e reconectar o dispositivo. Fora isso, pode haver problemas de conectividade no final do seu telefone. Você pode corrigir isso removendo e emparelhando seu carro novamente.

Se nada disso funcionar, você sempre terá a opção de redefinir de fábrica o sistema de infoentretenimento do carro e também redefinir a conexão de rede do telefone. Finalmente, se nada funcionar, o Centro de Assistência Toyota está lá para resolver o seu problema. Agora, na próxima seção, falaremos em detalhes sobre como corrigir o problema de não funcionamento do seu Toyota Bluetooth.

Maneiras de consertar o Toyota Bluetooth não está funcionando 2023

Aqui listamos 6 maneiras de corrigir praticamente o problema de não funcionamento do Bluetooth da Toyota. Recomendamos que você faça todas essas correções no serial em que são mencionadas.

Verifique seu telefone

Às vezes, é possível que seu telefone esteja com defeito e não haja problema com seu Toyota. Nesse caso, reinicie o telefone e tente conectar novamente. Se isso não ajudar, você pode redefinir as configurações de rede ou Bluetooth em seu telefone e verificar.

A redefinição das configurações de rede ou Bluetooth dependerá do modelo e da construção do seu telefone. No entanto, o processo para Android e iOS é um pouco diferente. Para usuários do iPhone, você pode ir para Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir iPhone > Redefinir > Redefinir Ajustes de Rede.

E, para usuários do Android, você pode ir para Configurações > Redefinir > Redefinir rede. No entanto, para usuários do Android, as configurações de rede redefinidas podem ser colocadas em uma seção diferente. Portanto, é melhor procurar Redefinir configurações de rede na barra de pesquisa Configurações.

Quando a redefinição estiver concluída, tente conectar seu telefone. Se o Toyota Bluetooth ainda não estiver funcionando, passe para a próxima correção.

Verifique o problema do carro

Se o problema acima não resolveu seu problema, agora é hora de identificar o problema. Certifique-se exatamente quando você está enfrentando o problema. Por exemplo, você está tendo problemas para reproduzir o áudio do carro?

Ou você não consegue falar com alguém usando o Bluetooth do carro. Verifique a causa exata de onde você está enfrentando o problema e isso facilitará a solução de problemas.

Agora, se você está tendo problemas para reproduzir o áudio, é possível que o arquivo de áudio esteja corrompido. De qualquer forma, se você estiver tocando uma música do Spotify e ela não estiver tocando, é possível que a internet esteja bem lenta na rodovia.

Por outro lado, se você estiver tendo problemas para fazer ou atender uma chamada, também pode ser um problema de rede. Normalmente, em rodovias e estradas secundárias, a rede não é tão boa quanto nas estradas urbanas.

Desde que você veja que seu telefone está emparelhado com seu carro, não há problema internamente. Se você não conseguir emparelhar seu telefone com seu Toyota, passe para a próxima correção.

Verifique se há problemas no Android Auto e no Apple CarPlay

Se o seu telefone for compatível com Android Auto e Apple Carplay sem fio, pode haver problemas com eles. Aqui está o nosso guia para corrigir problemas do Android Auto. Além disso, se você estiver tendo problemas com o Apple Carplay, consulte nosso guia para corrigi-lo.

Contanto que você tenha algum desses serviços ativos, seu carro se conectará ao seu telefone sempre que você entrar no carro e ligar a ignição. Por outro lado, se o seu telefone for compatível com Android Auto ou Apple Carplay com fio, você não poderá usar o Bluetooth, mas precisará usar o cabo USB.

Certifique-se de ler os artigos acima para corrigir os problemas do aplicativo e verifique se o problema persiste. Normalmente, em carros compatíveis com Apple CarPlay ou Android Auto, os problemas podem ser corrigidos no próprio aplicativo.

Desemparelhar e emparelhar seu carro novamente

Se os métodos acima não ajudaram você a corrigir Bluetooth toyota não funciona, agora é hora de desemparelhar seu dispositivo e emparelhá-lo novamente. Você tem que fazer esse processo em ambos os lugares – seu carro e seu telefone.

No telefone, vá para Configurações e abra Conexões > Bluetooth. Agora você verá os dispositivos emparelhados. Pressione e segure Toyota e toque em Esquecer.

Da mesma forma, no seu carro, abra Configurações e vá para Bluetooth. Abra a lista de dispositivos disponíveis e selecione seu dispositivo. Agora exclua-o. Dependendo do modelo e variante do seu carro, a estrutura de configurações pode ser diferente.

Sistema de infoentretenimento Toyota com redefinição de fábrica

Se as soluções acima não ajudaram a corrigir o problema de não funcionamento do Toyota Bluetooth, agora é hora de redefini-lo. A redefinição geralmente resolve todos os problemas que você está enfrentando, incluindo uma tela de toque lenta e problemas de Bluetooth. Aqui estão as etapas para redefinir seu Toyota Infotainment System:

Pressione e segure o botão Apps com uma mão e acenda os faróis. Repita esse processo três vezes e você verá o sistema Toyota Entune entrar em Modo de diagnóstico. Agora, nesta tela, pressione INICIAR. Isso significa inicializar. Este é o termo para Restauração de fábrica em Veículos Toyota. Imprensa Sim quando solicitado. Agora, ligue o carro e certifique-se de ligar a ignição e depois desligá-la.

Agora conecte seu carro ao Bluetooth do seu telefone e ele deve funcionar sem problemas.

Visite a Central de Atendimento

Se as correções acima não resolveram o problema do Toyota Bluetooth, agora é hora de visitar o centro de serviço.

Embora os problemas de Bluetooth sejam nominais e não prejudiquem sua direção ou segurança, você não deve levar isso a sério. Isso ocorre porque é possível que o Bluetooth não funcione seja um problema de superfície e pode haver algumas preocupações dentro do capô que só podem ser verificadas usando um scanner OBD.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar bluetooth toyota não funciona. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, informe-nos na seção de comentários. Além disso, informe-nos o que o pessoal do centro de serviço fez com o Bluetooth do seu carro.

