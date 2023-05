7 maneiras de corrigir a falha do WSLRegisterDistribution com o erro 0x8007019e

WSL, ou Windows Subsystem for Linux, é uma excelente ferramenta para desenvolvedores. No entanto, às vezes, um código de erro de 0x8007019e ou 0x8000000d é gerado à medida que a inicialização da linha de comando continua. Pode parecer que o erro se deve a um problema com a instalação do WSL, mas isso pode ser um alarme falso.

Apesar de ter o WSL instalado, alguns usuários ainda tiveram problemas. No entanto, os usuários estão ficando furiosos com esse erro.; essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo abrangente, você aprenderá como corrigir a falha do WSLRegisterDistribution com o erro 0x8007019e. Então, vamos começar com o guia.

Corrigir WSLRegisterDistribution falhou com o erro 0x8007019e

Se você estiver enfrentando a falha do WSLRegisterDistribution com o erro 0X8007019e, poderá executar as correções mencionadas abaixo. Então, vamos começar com o guia.

Reinicie o serviço LxssManager

Este é um serviço de ciclo de vida de instância do Linux chamado LxssManager. Para garantir que tudo esteja sob controle, o LxssManager é executado em segundo plano. Na maioria dos casos, o erro 0x8007019e é causado por um serviço que está parado em operação ou em estado de erro. Geralmente, reiniciar o serviço deve corrigir essa falha.

Para abrir a caixa de comando Executar, pressione Windows + R. Services.msce, em seguida, clique em OK. Digitare, em seguida, clique em Serviço LxssManager. Agora você precisará reiniciar o Reinicie o terminal para ver se o erro foi resolvido.

Habilitar/Desabilitar o Subsistema Linux

Existe um recurso no Windows chamado “Subsistema para Linux” que é essencial para o funcionamento das distribuições Linux. É possível encontrar o erro em questão se a referida opção não estiver habilitada. Esse problema pode ser resolvido ativando a opção de subsistema Linux.

Na barra de pesquisa do Windows na barra de tarefas, digite Painel de controle. Nos resultados, clique em Painel de controle. Clique em Desinstalar um programa. Liga ou desliga características das janelas no painel esquerdo da janela. A seguir, toque emno painel esquerdo da janela. Agora, role para baixo até o final e habilite Subsistema do Windows para Linux Opção Reinicie o sistema e verifique se o erro foi corrigido. É aconselhável desabilitar esta opção se ela já estiver habilitada na etapa 4 e reiniciar o sistema se já estiver habilitada.

Habilitar Hyper-V

O Subsistema Windows para Linux em computadores Windows requer o Hyper-V como um recurso ou funcionalidade. A menos que você o habilite, você encontrará um erro ao instalar uma distribuição do Linux. Portanto, habilitar o Hyper-V pode resolver o erro “WslRegisterDistribution falhou com o erro: 0X8007019e”.

Na caixa Pesquisar, digite Liga ou desliga características das janelas e clique no resultado que melhor corresponda à sua pesquisa. Selecione Hyper-V e clique OK.

Reinicie o computador e verifique se o problema foi resolvido.

Instalar máquina virtual

É imperativo instalar a máquina virtual usando os recursos do Windows da máquina virtual se o seu computador for compatível, pois agora é necessário para a versão WSL. Siga estas etapas a seguir:

Pressione o botão do Windows. Procurar “ Ativar recursos do Windows .” A partir daí, para abrir o “ Liga ou desliga características das janelas ” aplicativo, clique nele. Em seguida, selecione “ Plataforma de máquina virtual .” Ao fazer isso, ele será habilitado. Clique no OK botão.

Agora ele deve funcionar sem problemas após a instalação desse recurso, para que você possa atualizar ou reinstalar o aplicativo WSL.

Analise o seu PC em busca de malware

Examine seu computador em busca de malware se você tiver o código de erro WslregisterDistribution 0X8007019e.

Usando o Windows Defender, você pode verificar se há malware. Siga esses passos:

Para abrir as configurações, pressione Chave de vitória + eu. Selecione “privacidade e segurança.” Segurança do Windows” no painel esquerdo. Clique em “” no painel esquerdo. Então clique “Proteção contra vírus e ameaças.” Localize e clique no botão “Varredura”opção. Verificação completa” e depois clique em “Escaneie agora.” Por fim, escolha “” e depois clique em “.”

Também é possível obter esta mensagem de erro de falha do WSL apenas porque sua distribuição Linux está desatualizada. Pode ser possível resolver o problema de falha do WSL em seu computador se você estiver executando uma versão desatualizada. Você pode usar o prompt de comando para atualizar o aplicativo em vez de reinstalá-lo completamente.

Reinstale o aplicativo de console do Linux

É possível que os módulos corrompidos simplesmente não sejam reparáveis ​​se o processo de reparo não resolver o erro ‘wslregisterdistribution Failed with Error: 0x8007019e’. Para corrigir esse problema, é melhor desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo.

Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse no botão do Windows e selecione Configurações no menu de contexto. No menu de configurações, clique no aplicativo para sua distribuição Linux. Para remover a distribuição, clique em Desinstalar e siga as instruções na tela. Remova o distro e desativar o subsistema para Linux. Depois que o computador for reiniciado, ative o recurso Subsystem for Linux. Depois que o WSL for ativado, você poderá baixar e instalar uma cópia genuína do aplicativo Linux Console.

Resumir

Então, é assim que corrige a falha do WSLRegisterDistribution com o erro 0X8007019e. Espero que este artigo tenha ajudado você. No entanto, caso precise de mais informações, comente abaixo e informe-nos na seção de comentários.

