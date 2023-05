7 maneiras de corrigir o acesso negado ao disco rígido externo no Windows 10/11

Muitas pessoas usam o disco rígido externo para manter um backup de dados e compartilhar arquivos. No entanto, questões como ‘Acesso negado’ são comuns ao usar um disco rígido externo ou outra mídia de armazenamento. Você provavelmente encontrará esse problema ao conectar seu disco rígido ao seu PC e o Windows não o reconhecer ou não puder lê-lo.

Esse problema pode ocorrer por vários motivos, como permissões incorretas, problemas com o cabo ou a porta USB, arquivos corrompidos etc. Problemas como esse podem colocar qualquer pessoa em pânico, mas você não precisa se preocupar com isso, pois estamos aqui para orientá-lo com o que pode ser feito.

Corrigir erro de acesso negado ao disco rígido externo no Windows

Este artigo discutirá todos os métodos de solução de problemas para corrigir o acesso negado ao disco rígido externo no Windows 10/11.

Verifique o cabo e a porta

Esse erro pode surgir devido a problemas com o cabo ou a porta. Se o cabo estiver torcido ou danificado, esse pode ser o motivo. Troque o cabo se estiver danificado e veja se o problema foi corrigido. Se o cabo estiver bom, a porta pode ser o problema. Limpe a porta USB com o cotonete e conecte o disco rígido externo. Se isso não ajudar, conecte o disco rígido externo a uma porta diferente.

No entanto, se você ainda encontrar um erro de acesso negado ao usar um disco rígido externo, tente usar o disco rígido em outro PC. Se você enfrentar o problema com outro PC, o disco rígido pode estar com defeito e talvez seja necessário substituí-lo. Mas se o problema não ocorrer em outro PC, provavelmente o problema está no seu PC e você pode tentar a próxima etapa neste artigo.

Execute a ferramenta de verificação de erros integrada no Windows

O Windows vem com uma ferramenta de verificação de erros integrada que você pode usar para verificar e corrigir erros em dispositivos de armazenamento. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

Clique com o botão direito do mouse no disco rígido externo e clique em Propriedades .

Vá para o Ferramentas guia na janela de propriedades.

Debaixo de Verificação de erros seção, clique no Verificar botão.

A seguir, clique no Escanear unidade botão para procurar erros e, em seguida, você pode corrigir o erro.

Tenha controle total da unidade

Você pode receber um erro de acesso negado se não tiver controle total da unidade (simplesmente diga que não tem permissões administrativas). Para se apropriar completamente da unidade, siga as etapas abaixo:

No File Explorer, clique com o botão direito do mouse no disco rígido e, no menu de contexto, clique em Propriedades .

Nas Propriedades, clique no Segurança guia e, em seguida, o Avançado botão.

A seguir, clique no Alterar permissões botão.

Clique duas vezes em sua conta de usuário.

Clique no menu suspenso ao lado de Aplica-se a e selecione Esta pasta, subpastas e arquivos . Agora dê todas as permissões básicas e clique em OK .

Redefinir permissões do usuário

Você pode redefinir as permissões do usuário se receber um erro de acesso negado em um disco rígido externo. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Imprensa Windows + R combinação de teclas para abrir o Caixa de Diálogo Executar .

Na caixa de diálogo Executar, digite CMD e depois pressione Ctrl + Shift + Esc teclas juntas para abrir o prompt de comando como administrador.

No prompt de comando, digite o comando abaixo e execute-o

Uma vez feito isso, feche o prompt de comando e o problema deve ser corrigido.

Adicionar conta com permissões

Se você usar uma conta sem privilégios de administrador, poderá enfrentar um erro de acesso negado ao usar um disco rígido externo. Você pode adicionar uma conta com permissão para fazer isso-

Clique com o botão direito do mouse no disco rígido externo e clique em Propriedades .

Vá para o Segurança guia aqui e, em seguida, clique no Editar botão.

A seguir, clique no Adicionar botão.

No campo de texto, digite administrador e clique em Verifique os nomes .

Depois disso, clique em OK para salvar as alterações.

Alterar letra da unidade

Outra coisa que você pode fazer é alterar a letra da unidade. O Windows atribui a letra da unidade por si só, o que pode ser o motivo para enfrentar esse problema. Tente alterar a letra da unidade e veja se isso corrige o problema-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique no botão Gerenciamento de Disco opção.

Clique com o botão direito do mouse no disco rígido externo e clique no botão Alterar letra de unidade e caminhos opção.

No próximo vídeo que se abrir, clique no botão Mudar botão.

Clique no menu suspenso ao lado de Atribua a seguinte letra de unidade e selecione uma letra de unidade que não esteja atribuída a nenhuma outra unidade.

Depois de selecionar a letra da unidade, clique no botão OK botão.

Confirme todas as solicitações fornecidas e a letra da unidade será alterada.

Ativar administrador integrado

Você pode tentar habilitar o administrador integrado se tiver dificuldade para acessar um disco rígido externo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa janelas tecla no teclado e, em seguida, no Menu Iniciar tipo Prompt de comando .

Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comando nos resultados da pesquisa e clique em Executar como administrador .

Agora, digite o comando abaixo e pressione Digitar para executá-lo- net user administrador /ativo:sim



Depois que o comando for executado, feche o prompt de comando.

Agora tente acessar o disco rígido externo; você não deve mais enfrentar os problemas.

Conclusão

Se você continuar enfrentando o erro de acesso negado ao disco rígido externo no Windows 10 e no Windows 11 e estiver procurando uma correção, siga as etapas acima. Se o problema persistir, tente usar qualquer outra unidade de armazenamento externo em seu PC; se isso funcionar, seu disco rígido externo está com defeito e você deve substituí-lo.

