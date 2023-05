7 maneiras de corrigir o aplicativo Microsoft Photos abre com uma tela preta (2023)

As imagens no Windows são abertas com o Microsoft Photos, o aplicativo padrão para visualização de imagens. Muitos usuários têm apresentado o problema de que o aplicativo Microsoft Photos continua mostrando uma tela preta sempre que abrem uma foto com ele. Alguns usuários relataram que o problema foi encontrado com determinados formatos de imagem, enquanto outros reclamaram que esse problema ocorreu quando tentaram abrir fotos exportadas de aplicativos de edição de fotos como o Photoshop.

O motivo comum por trás desse problema inclui um aplicativo Microsoft Photos desatualizado, um driver gráfico desatualizado, arquivos de instalação corrompidos do Microsoft Photos, etc. Então, o que fazer para corrigir esse problema no Microsoft Photos?

Como corrigir o aplicativo Microsoft Photos abre com uma tela preta

Neste artigo, mostraremos como corrigir o aplicativo Microsoft Photos para que ele não abra em uma tela preta.

Verifique se o aplicativo Microsoft Photos está atualizado para a versão mais recente. Se este aplicativo estiver desatualizado, você provavelmente enfrentará um problema de tela preta ao abrir fotos. Abaixo estão as etapas para atualizar o aplicativo Microsoft Photos –

aperte o janelas Tipo de chave Microsoft Store e, em seguida, pressione Digitar para abri-lo.

No Microsoft Store procure o Fotos da Microsoft app e clique na primeira opção nos resultados da pesquisa.

Agora, clique no Atualizar botão para atualizar o aplicativo. Você só vai ver isso Atualizar botão se seu aplicativo estiver desatualizado, caso contrário, não.

Execute a solução de problemas de aplicativos da Windows Store

Você pode tentar executar o solucionador de problemas do aplicativo da Windows Store, o que deve ajudar a corrigir esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações aplicativo no seu PC com Windows através do Windows + eu atalho de teclado.

Clique no Sistema à esquerda e depois à direita, procure por solucionar problemas e clique nele.

Agora, clique em o Outros solucionadores de problemas opção.

Clique no Correr botão ao lado do Aplicativo da Windows Store .

A solução de problemas será aberta. Faça o que ele diz para solucionar problemas com o aplicativo Microsoft Photos.

Reparar aplicativo Microsoft Photos

Se o aplicativo Microsoft Photos abrir com uma tela preta, tente repará-lo. Isso reparará os arquivos e corrigirá o problema. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Vá para o Configurações do seu PC.

Na barra lateral esquerda, clique em aplicativos . Agora, clique em Aplicativos instalados .

Na barra de pesquisa, procure por Fotos da Microsoft .

Clique nas três reticências ao lado do Fotos da Microsoft e depois clique em Opções avançadas .

Role para baixo até o Reiniciar seção e clique no botão Reparar botão.

Isso reparará o aplicativo Microsoft Photos e os dados do aplicativo não serão afetados. No entanto, se isso não resolver o problema, tente redefinir o aplicativo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações do aplicativo do aplicativo Microsoft Photos. Você pode fazer isso seguindo os passos acima.

Agora, role para baixo até o Reiniciar seção.

Aqui, clique no Reiniciar botão para redefinir o aplicativo. Isso excluirá todos os dados do aplicativo e o problema deve ser corrigido.

Seu driver gráfico deve ser atualizado para a versão mais recente, caso contrário, você pode enfrentar esses problemas. Atualize seus drivers gráficos seguindo as etapas abaixo e isso deve corrigir o problema.

Clique com o botão direito do mouse no Ícone Iniciar e depois clique em Gerenciador de Dispositivos .

Agora, clique duas vezes em Adaptadores de vídeo .

Clique com o botão direito do mouse no driver gráfico e clique em Atualizar driver .

Agora, clique em Pesquise drivers automaticamente para atualizar o driver gráfico.

Muitos PCs podem ter duas placas gráficas; geralmente é o caso do PC com placas gráficas integradas e dedicadas. Se o seu PC tiver dois drivers gráficos, você deverá atualizar os dois.

Reinstale o driver gráfico

Se nenhuma atualização estiver disponível para o driver gráfico ou se a atualização do driver gráfico não ajudar, tente reinstalar o driver. Às vezes, o problema pode ocorrer devido a arquivos corrompidos do driver gráfico e a reinstalação do driver o corrigirá. Para reinstalar o driver, siga as etapas abaixo-

Primeiro, abra o Gerenciador de Dispositivos no seu PC.

Debaixo de Adaptadores de vídeo clique com o botão direito do mouse no driver gráfico e clique em Desinstalar dispositivo .

Clique em Desinstalar para confirmar a exclusão do driver.

Se você vir dois drivers gráficos em Atualizações de vídeo, desinstale ambos.

Reinicie o seu PC e o driver será reinstalado.

A atualização do Windows ajudou a resolver o problema para muitos usuários. Se alguma atualização do Windows estiver pendente, instale-a. Você pode atualizar o Windows através das etapas fornecidas abaixo-

Clique no Começar ícone e depois o Configurações ícone para abri-lo.

Aqui, sob o atualização do Windows Clique no Verifique se há atualizações botão.

Todas as atualizações disponíveis serão listadas aqui; instale-os.

Reinicie o seu PC assim que todas as atualizações forem instaladas.

Reinstale o aplicativo Fotos

Se o aplicativo Microsoft Photos ainda abrir com uma tela preta mesmo depois de você ter tentado todas as etapas acima, sugerimos que você reinstale o aplicativo Photos. Você não tem a opção direta de desinstalar o aplicativo Fotos e, se quiser, precisará usar o Windows Powershell. Para reinstalar o Microsoft Photos, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X e depois clique em Terminal (Administrador) .

Agora, execute o seguinte comando no Windows Powershell- Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}



Isso desinstalará o aplicativo Fotos do seu PC.

Ao reiniciar o PC, o aplicativo Fotos será reinstalado automaticamente.

No entanto, se o aplicativo Microsoft Photos não for instalado automaticamente após a reinicialização, você poderá instalá-lo manualmente na Microsoft Store.

Conclusão

É isso com este guia para corrija a abertura do aplicativo Microsoft Photos com uma tela preta. As etapas acima devem ajudá-lo a corrigir o problema que você está enfrentando. No entanto, se o problema persistir, você pode usar temporariamente qualquer outro visualizador de fotos para visualizar a imagem.

