7 maneiras de corrigir o erro do código de suporte do Snapchat C14A/SS07/C14B

O Snapchat é uma das plataformas de mídia social mais populares que está sempre em estreita concorrência com o Instagram. Com mais e mais usuários atraindo o uso do Snapchat, muitos usuários também estão frustrados. Um desses problemas que está incomodando os usuários hoje em dia é o erro C14A do código de suporte do Snapchat.

O código de suporte do Snapchat C14A é mais um código de erro se analisado com cuidado. O erro impede que os usuários façam login em suas contas do Snapchat. Se você também está enfrentando esse erro, não procure mais. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a corrigir o código de erro C14A do Snapchat.

O que é o código de erro C14A do Snapchat?

O código de erro C14A no Snapchat é um código de erro de login que impede os usuários de fazer login e usar os serviços do Snapchat. Se você vir esse código de erro, provavelmente, você saiu do Snapchat sem nenhuma instrução ou mensagem adequada.

O problema pode ser causado por um cache corrompido ou um aplicativo desatualizado. Alguns usuários também relataram que o uso de VPN resultou no código de erro C14A. Se você estiver vendo esse erro, a primeira coisa a fazer é parar de usar uma VPN. Se isso não ajudar, você pode acompanhar nosso guia.

O problema também pode ser causado por um problema no servidor que não está em suas mãos. Você terá que esperar algum tempo até que o Snapchat corrija. Se o problema não for corrigido por muito tempo, você pode começar a ler o guia e corrigir o problema por conta própria.

Corrigir o código de suporte do Snapchat C14A Android/iOS

O código de erro C14A do Snapchat não permite que o usuário faça login no Snapchat, mesmo que digite a senha correta. Se você está cansado desse problema, vamos começar a corrigi-lo.

Correção 1: reinicie o aplicativo Snapchat

Às vezes, reiniciar é tudo o que você precisa fazer para corrigir o código de erro C14A do Snapchat. Você pode simplesmente fechar o aplicativo voltando duas vezes ou usando o botão multitarefa e deslizando o aplicativo Snapchat para cima.

Correção 2: reinicie seu telefone

Se reiniciar o aplicativo Snapchat não ajudar a corrigir o código de suporte do Snapchat C14A, agora você pode prosseguir e reiniciar o telefone.

Reiniciar o telefone aloca os recursos para o aplicativo que, de outra forma, não estariam disponíveis. Ele também remove o cache corrompido presente nas partições de disco do seu telefone.

Se a reinicialização simples não resolver o problema, você pode fazer uma reinicialização forçada pressionando e segurando o botão liga/desliga por 10 segundos. Depois disso, aguarde um minuto e reinicie o telefone.

Correção 3: limpe o cache do aplicativo

Se reiniciar não ajudou, agora é hora de limpar o cache do Snapchat. Limpar o cache garantirá que não haja nenhum cache corrompido para afetar o aplicativo e causar o código de erro C14A. Se você não sabe como fazer, aqui estão os passos:

Pressione e segure o Snapchat por 1 segundo até que um menu apareça. Clique em (i) Informações do aplicativo. Na próxima janela, role para baixo até Uso de armazenamento. Clique em Limpar cache. Reinicie seu telefone.

Correção 4: limpar dados do aplicativo

Se limpar o cache não funcionou, agora é hora de limpar os dados do aplicativo. Às vezes, até os dados do aplicativo são corrompidos e causam vários problemas. Se você não sabe como limpar os dados do aplicativo, aqui estão as etapas a seguir:

Pressione e segure o Snapchat por 1 segundo até que um menu apareça. Clique em (i) Informações do aplicativo. Na próxima janela, role para baixo até Uso de armazenamento. Clique em Limpar cache e também clique em Apagar os dados. Agora feche tudo e reinicie o telefone. Abra o Snapchat e faça login.

Desta vez, deve funcionar e não apresentará o código de erro C14A. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 5: verifique os servidores do Snapchat

Se nenhum dos métodos acima for útil, é possível que haja uma falha no Snapchat. O Snapchat depende de servidores para fornecer os serviços, mas se os servidores estiverem inativos, os serviços serão interrompidos. Isso é verdade no caso de usuários que moram na mesma área.

Se você mora em Nova York e está conversando com seu amigo em Londres cujo Snapchat está funcionando bem, isso não significa que o servidor dele e o seu são os mesmos. As localizações dos servidores são diferentes para cada parte do mundo.

Abra o DownDetector e verifique se outros usuários estão enfrentando o mesmo problema. Se você vir o gráfico em uma posição elevada, pode ter certeza de que todos estão enfrentando o mesmo problema e você não está sozinho. Portanto, agora é do seu interesse esperar até que as coisas se normalizem.

Correção 6: pare de usar VPN

Muitos usuários usam VPN. Não sabemos exatamente o motivo pelo qual eles estão usando, mas ainda assim. A VPN causa muitos problemas, e erros como o código de erro C14A do Snapchat também podem ser causados ​​pelo uso de uma VPN.

As VPNs gratuitas geralmente não fornecem nenhum valor, mas simplesmente ocultam seu endereço IP, o que é inútil se você não puder usar os serviços corretamente.

Correção 7: abra um tíquete de suporte

Se nenhum dos métodos acima ajudou você até agora a corrigir o código de erro C14A do Snapchat, agora é hora de entrar em contato com o suporte do Snapchat.

Você deve visitar este site e selecionar Não consigo acessar minha conta do Snapchat. Todo esse processo precisa ser concluído no navegador do seu PC ou telefone. Depois de fazer isso, siga as instruções na tela para relatar o problema.

Assim que a mensagem for enviada, você receberá um número de referência. A equipe de suporte do Snapchat levará cerca de 48 horas para entrar em contato com você com uma solução definitiva para o seu problema. Deixe-os saber que você tentou as correções preliminares.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o erro C14A do código de suporte do Snapchat. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou problema, não hesite em comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: