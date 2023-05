7 maneiras de corrigir o menu de pesquisa continua abrindo aleatoriamente no Windows 11

O menu Pesquisar no Windows sempre ajudou os usuários a pesquisar aplicativos, arquivos, pesquisas na Web e muito mais. Os usuários acham muito útil ao procurar por aplicativos ou outras coisas em seu sistema. Há muitas coisas que você pode fazer com a ajuda do Menu de Pesquisa. Mas e se continuar abrindo aleatoriamente no Windows 11 no seu PC? Você achará útil ou ficará frustrado por causa disso? Sabemos que você ficará frustrado por causa disso.

Muitos usuários do Windows 11 relataram que o menu Pesquisar no Windows 11 abre aleatoriamente quando estão usando o sistema. Devido ao problema, eles não podem usar o PC como desejam. Eles estão frustrados com o problema e agora procuram um guia para resolver o problema sem complicações. Iremos listar a solução através da qual você poderá resolver o problema em seu sistema, que está rodando no Windows 11. Então, vamos começar com isso.

Por que o menu de pesquisa continua abrindo aleatoriamente no Windows 11?

Muitos usuários que enfrentaram isso relataram que não conseguem reconhecer a causa do problema, pois o menu Pesquisar continua abrindo aleatoriamente no Windows 11. Alguns usuários que enfrentaram o problema e o resolveram compartilharam os motivos pelos quais estavam enfrentando o problema. Então, vamos listar esses motivos para você. Junto com ele, também listaremos alguns dos motivos comuns pelos quais você pode estar enfrentando esse problema. Você pode verificá-los abaixo.

Existem alguns bugs no Windows 11.

Está ocorrendo devido ao seu Touchpad.

Existem alguns problemas com os arquivos do Menu de Pesquisa.

Você não atualiza seu Windows há muito tempo.

Existem alguns pequenos bugs no seu sistema.

Corrigir menu de pesquisa continua abrindo aleatoriamente no Windows 11

Se você estiver enfrentando o menu de pesquisa que continua abrindo aleatoriamente no Windows 11 e está frustrado com o problema, confira os métodos listados abaixo para corrigir o problema.

Usar o Solucionador de problemas de pesquisa e indexação

Os usuários que se deparam com o Menu de pesquisa abrindo aleatoriamente em seu sistema devem tentar usar o Solucionador de problemas de pesquisa e indexação. O Solucionador de problemas de pesquisa e indexação é fornecido no Windows 11 pelo desenvolvedor para corrigir qualquer problema que você esteja enfrentando com o Menu de pesquisa. Muitos usuários usaram o Solucionador de problemas de pesquisa e indexação e corrigiram o problema. Você deve seguir algumas maneiras simples de usar o Solucionador de problemas de pesquisa e indexação no seu PC. Para os usuários que não sabem, o Solucionador de problemas começará a verificar todos os problemas que possam estar ocorrendo no Menu de pesquisa. Se houver algum problema com ele, o Solucionador de problemas o corrigirá automaticamente.

Em primeiro lugar, pressione o botão Windows + X chave.

Selecione Configurações do menu.

No Aba Sistema Clique em solucionar problemas depois de rolar para baixo.

Agora, selecione o Outros solucionadores de problemas .

Encontrar Pesquisa e indexação e clique em Correr que está logo após.

Depois disso, siga as instruções na tela que estão sendo mostradas.

Depois de concluir as etapas, reinicie o sistema .

Verifique se o Menu de Pesquisa ainda está abrindo.

Desativar gestos

Os usuários que apresentam o problema no laptop devem desativar os gestos de três dedos se também enfrentarem o problema. Para quem não sabe, os laptops agora vêm com gestos com os dedos através dos quais você poderá fazer várias coisas. Portanto, os gestos provavelmente estão causando o início do menu de pesquisa. Assim, sugerimos que você desabilite os gestos em seu notebook e, após isso, verifique se o problema está ocorrendo com você no seu sistema ou não. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para desativar os gestos.

Abrir Configurações em seu sistema.

em seu sistema. Clique em Bluetooth e dispositivos .

. Selecione os botao de radio e desligar os gestos.

Ejetar dispositivos externos

O Menu Pesquisar pode estar abrindo no sistema devido ao uso de dispositivos externos. Pode ocorrer a você se seus dispositivos externos estiverem com defeito. Sugerimos que você ejete dispositivos externos como mouse, teclado e outros. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não. Se o problema foi resolvido, conecte individualmente os dispositivos externos e verifique se o sistema funciona corretamente. Se você conectar o dispositivo e começar a ter o problema novamente, será necessário remover o último dispositivo externo conectado e consertá-lo, pois o problema está ocorrendo devido a ele.

Iniciar o processo de host de pesquisa novamente

O menu de pesquisa pode estar enfrentando alguns problemas devido ao não iniciar corretamente seus processos no Windows. Sugerimos que você inicie o processo de pesquisa do host novamente no Windows e verifique se o problema que está enfrentando foi resolvido. Muitos usuários tentaram o mesmo método e conseguiram corrigir o problema com isso. Para iniciar o Processo de Host de Pesquisa novamente em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Gerenciador de tarefas .

. Agora, vá para o Aba Detalhes .

. Selecione os processo SearchHost .

. Clique com o botão direito do mouse no processo e selecione Finalizar tarefa.

Após isso, confirme o término da Tarefa.

Depois de fazer isso, aguarde algum tempo, pois os processos serão iniciados novamente automaticamente.

Você também pode reiniciar o sistema após a última etapa.

Usar o verificador de arquivos do sistema

Você também pode usar a ferramenta Verificador de arquivos do sistema no Windows para avaliar se há algum problema ocorrendo no sistema. Esperamos que o problema que você está enfrentando esteja ocorrendo devido a bugs ou alguns problemas com os arquivos do sistema. Portanto, se houver algum problema com os arquivos do sistema, eles serão detectados no Verificador de arquivos do sistema e o problema será resolvido facilmente. Você também pode seguir as etapas listadas abaixo para usar o Verificador de arquivos do sistema.

Em primeiro lugar, abra o Menu Iniciar .

. Depois disso, digite CMD e abri-lo com o Autoridades Administradoras .

e abri-lo com o . Agora, digite o comando listado abaixo.

SFC /scannow

Depois que o comando for executado, execute os comandos listados abaixo, um por um.

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Aguarde até que o processo seja concluído. Quando o processo estiver concluído, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Restaurar seu sistema

Os usuários que enfrentam o problema, mesmo depois de tentar os métodos acima, devem tentar restaurar o sistema para a última versão funcionando corretamente. Os backups são criados no Windows para garantir que tudo esteja funcionando bem e, se algo acontecer com o computador, os usuários poderão restaurá-lo facilmente. Portanto, se você criou um backup da última versão do Windows funcionando corretamente, restaure seu sistema para esse ponto de verificação.

Execute uma inicialização limpa

Os usuários que ainda estão recebendo o problema em seu sistema também podem tentar a inicialização limpa. Na inicialização limpa, o sistema é iniciado com funcionalidades básicas. Portanto, se houver algum problema devido a aplicativos de terceiros ou arquivos do sistema, eles serão resolvidos.

Imprensa Windows + R chave para abrir Correr .

chave para abrir . Tipo msconfig e pressione Digitar.

Depois disso, clique no Inicialização seletiva

desmarque o Carregar itens de inicialização.

Vou ao Aba Serviços .

. Selecione Ocultar todos os serviços da Microsoft e depois, selecione Desativar tudo.

Embrulhar

Muitos usuários do Windows estão encontrando o problema de abertura aleatória do menu de pesquisa. Eles estavam procurando um guia adequado para aprender sobre a causa do problema e como corrigi-lo. Neste guia, listamos os métodos necessários para corrigir o problema em seu sistema. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema.

