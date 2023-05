7 maneiras rápidas de corrigir o não carregamento da textura do legado de Hogwarts (2023)

Hogwarts Legacy é um videogame de RPG de ação desenvolvido pela Avalanche Software. Os desenvolvedores trabalharam no jogo para torná-lo mais suave para os jogadores. Ainda assim, existem alguns problemas com o jogo, que os usuários enfrentam mesmo após um longo lançamento. Alguns usuários que baixaram o jogo relataram ter enfrentado o problema Hogwarts Legacy Texture Not Loading.

Devido ao problema, a experiência gráfica do jogo está sendo arruinada, pois a textura não está carregando e os personagens não são reconhecíveis. Neste guia, vamos listar os métodos através dos quais você poderá corrigir o problema de não carregar a textura herdada de Hogwarts em seu sistema. Então, vamos começar com este guia para corrigir o problema.

Qual é o problema de não carregar a textura legada de Hogwarts?

Os usuários enfrentam o problema de a Textura não ser carregada no jogo. Devido a esses problemas gráficos com o jogo, os usuários não estão interessados ​​em jogar, pois a experiência geral está sendo arruinada. Os usuários agora estão procurando os motivos da causa do problema. Por isso, vamos listá-lo abaixo.

Existem alguns bugs dentro do jogo.

A conexão com a internet está instável.

Você não está usando os drivers gráficos atualizados.

O Windows não está atualizado para a versão mais recente.

Seu sistema não atende aos requisitos mínimos de sistema para executar o jogo.

O Firewall ou Antivírus do Windows está em conflito com os arquivos do jogo.

Consertar textura do legado de Hogwarts não carregando ou baixa qualidade

Estamos aqui com as soluções que você pode seguir para resolver o problema de não carregar a textura legada de Hogwarts. As soluções serão fáceis de implementar, então você não precisa se preocupar com isso. Você deve simplesmente seguir as etapas que listamos abaixo.

Reinicie o jogo

Se você estiver enfrentando algum problema com o jogo, a primeira coisa que pode tentar resolver é reiniciar o jogo e o sistema. O jogo pode estar enfrentando problemas devido a pequenos bugs que podem estar lá devido à inicialização incorreta dos arquivos do sistema. Portanto, você pode tentar reiniciar o jogo em seu sistema e verificar se isso ajuda a resolver o problema.

Alterar campo de visão

Muitos usuários alteraram as configurações do campo de visão, aumentando o FPS do jogo, e o problema foi resolvido. Então comece o jogo, e depois dele, faça uma pausa no meio. Depois de pausar o jogo, vá para a opção Configurações. Depois disso, você pode tentar alterar a opção Campo de visão nas configurações do jogo para resolver o problema.

Desligue o modo Nvidia DLSS

Os usuários relataram que o novo modo NVIDIA DLSS também está causando problemas ao executar o jogo em seu sistema. Portanto, se o seu sistema tiver o modo NVIDIA DLSS ativado, tente desligá-lo e verifique se o problema foi resolvido. Ele ajudou muitos usuários a resolver o problema, então também sugerimos que você o faça.

Usar DirectX 11

Alguns usuários que corrigiram o problema relataram que o problema estava ocorrendo devido à versão do DirectX 12. O DirectX 12 está em conflito com algumas das configurações gráficas do jogo e, por causa disso, os usuários estão enfrentando o problema. Portanto, os usuários que estão recebendo esse problema devem tentar usar o DirectX 11 em seu PC para verificar se o jogo funciona corretamente.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Estamos especulando que os usuários estão enfrentando o problema por causa dos arquivos corrompidos do jogo instalados em seus sistemas. Sugerimos que os usuários verifiquem os arquivos do jogo para garantir que está tudo bem com os arquivos do jogo instalados. Você pode fazer isso facilmente com o Verifique a integridade dos arquivos do jogo recurso. Para quem não sabe, a loja de jogos possui um recurso por meio do qual os usuários podem verificar facilmente os arquivos do jogo e corrigir quaisquer arquivos ausentes ou corrompidos. Portanto, sugerimos que você use o Verifique a integridade dos arquivos do jogo recursos para resolver o problema. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra a loja de jogos.

Vou ao Biblioteca opção.

opção. Selecione o jogo e clique com o botão direito nele.

Selecione Propriedades e vá para o Ficheiros locais Aba.

e vá para o Aba. Depois disso, selecione o Verifique a integridade dos arquivos do jogo opção. É isso.

Agora, o processo de verificação dos arquivos do jogo será iniciado. Você tem que esperar até que o procedimento esteja acontecendo. Após a conclusão do processo, tente iniciar o jogo novamente em seu sistema e verifique se o problema ainda persiste ou não.

Se você não atualiza o jogo há muito tempo, também pode ser por isso que está recebendo o problema de textura não carregando. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para corrigir os diferentes bugs do jogo. Há chances de que a textura não seja carregada devido a alguns bugs nos arquivos do jogo, e os desenvolvedores já lançaram a atualização do patch para corrigi-lo. Portanto, tente atualizar o jogo e verifique se o problema ainda ocorre com você.

Algumas outras correções

Verifique a conexão de rede: Você pode estar enfrentando a Textura não carregando devido à conexão de rede com a qual você está conectado. Portanto, sugerimos que você verifique a velocidade da Internet na rede que está usando. Se estiver ruim, você terá que trabalhar para corrigir o problema.

Você pode estar enfrentando a Textura não carregando devido à conexão de rede com a qual você está conectado. Portanto, sugerimos que você verifique a velocidade da Internet na rede que está usando. Se estiver ruim, você terá que trabalhar para corrigir o problema. Atualize os drivers gráficos: O problema de carregamento de textura também pode ocorrer em seu sistema se você não atualizar os drivers gráficos por um longo tempo. Portanto, sugerimos que você verifique as atualizações dos drivers gráficos e atualize para a versão mais recente, se houver atualizações disponíveis. Você pode verificar este guia para entender como atualizar os drivers gráficos.

O problema de carregamento de textura também pode ocorrer em seu sistema se você não atualizar os drivers gráficos por um longo tempo. Portanto, sugerimos que você verifique as atualizações dos drivers gráficos e atualize para a versão mais recente, se houver atualizações disponíveis. Você pode verificar este guia para entender como atualizar os drivers gráficos. Verifique se há atualizações do Windows: Para garantir que todos os aplicativos e jogos funcionem corretamente, você deve garantir que o Windows seja atualizado para sua versão mais recente. Se você não atualiza o Windows há muito tempo, vá para Configurações -> Atualizações do Windows -> Verificar atualizações -> Baixar e instalar para verificar se há novas atualizações e baixá-lo.

Empacotando

Os usuários ficaram frustrados com o Problema de textura não carregada no legado de Hogwarts. Neste guia, listamos os métodos para resolver o problema sem complicações. Esperamos que os métodos listados neste guia o ajudem a corrigir o problema.

