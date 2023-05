8 maneiras de consertar The Witcher 3 Wild Hunt Freezing (2023)

The Witcher 3: Caçada Selvagem é um videogame de RPG de ação desenvolvido pela CD PROJEKT RED. O jogo é baseado em uma história onde você deve treinar e completar as missões para lutar contra os monstros. Os jogadores estão demonstrando muito interesse no jogo. É por causa dos gráficos que os desenvolvedores trabalharam. Os jogadores estão apaixonados pelos gráficos integrados ao jogo. No entanto, alguns usuários relataram problemas com ele devido aos gráficos.

Muitos usuários relataram que o jogo congela sempre que os jogadores tentam jogá-lo. Às vezes, os jogadores enfrentam o problema quando estão no jogo. Os usuários estão presos com o problema The Witcher 3 Freezing e agora estão procurando um guia para corrigir esse problema sem problemas. Existem muitos guias disponíveis na Internet, mas listaremos alguns dos métodos de solução de problemas importantes e bons que você pode seguir para resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Por que The Witcher 3 Wild Hunt Freezing?

The Witcher 3: Wild Hunt é um famoso videogame de RPG de ação ainda em alta na loja de jogos. Este jogo tem milhões de downloads e continua aumentando diariamente. Mas, como os usuários relataram, o jogo congela quando os jogadores estão jogando ou tentando iniciá-lo. Existem muitos motivos comuns disponíveis para isso. Vamos listar alguns dos principais motivos por trás da causa do problema, verifique-os.

Requisitos de sistema: O jogo continuará travando se o sistema que você estiver usando não for capaz de rodar o jogo.

O jogo continuará travando se o sistema que você estiver usando não for capaz de rodar o jogo. Drivers desatualizados: Se você está recebendo o problema de congelamento, o principal motivo que pode estar por trás disso são os drivers desatualizados.

Se você está recebendo o problema de congelamento, o principal motivo que pode estar por trás disso são os drivers desatualizados. Erros/problemas de software: Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido a alguns bugs internos. Também pode acontecer se houver algum problema de software com o sistema.

Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido a alguns bugs internos. Também pode acontecer se houver algum problema de software com o sistema. Aplicativo que consome recursos: Se você estiver usando muitos aplicativos desnecessários durante a execução do jogo, isso também pode causar problemas na execução do jogo.

Se você estiver usando muitos aplicativos desnecessários durante a execução do jogo, isso também pode causar problemas na execução do jogo. Janelas desatualizadas: Seu Windows desatualizado também pode causar problemas na execução do jogo.

Como consertar The Witcher 3 Wild Hunt Freezing 2023

Esperamos que você tenha aprendido sobre a causa do problema de congelamento de The Witcher 3 Wild Hunt. Também detalhamos a causa do problema no título acima. Agora, listaremos os métodos pelos quais você pode resolver o problema facilmente.

Verifique os requisitos do sistema

Em primeiro lugar, sugerimos que todos os usuários verifiquem os requisitos do sistema do jogo para garantir que o sistema que você está usando será capaz de executar o jogo corretamente ou não. Todo sistema tem suas especificações, e há chances de seu sistema não atender aos requisitos mínimos; é por isso que está congelando quando você está tentando usá-lo. Sugerimos que você verifique os requisitos do sistema, listados abaixo, e depois verifique com as especificações do seu sistema.

Requisitos Mínimos do Sistema

Aqui estão os requisitos mínimos de sistema de The Witcher 3: Wild Hunt para executá-lo sem problemas.

DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870 Memória: 6 GB RAM

6 GB RAM SO: Windows 7 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits (8.1)

Windows 7 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits (8.1) Processador: CPU Intel Core i5-2500K / APU AMD A10-5800K

CPU Intel Core i5-2500K / APU AMD A10-5800K Armazenar: 50 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

Aqui estão os requisitos de sistema recomendados para que The Witcher 3: Wild Hunt seja executado sem problemas.

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 480

Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 480 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM SO: Windows 10/11 de 64 bits

Windows 10/11 de 64 bits Processador: Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600

Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600 Armazenar: 50 GB de espaço disponível

Reinicie o jogo

Se o seu sistema atender aos requisitos mínimos para executar o jogo, mas ainda não conseguir executar o jogo corretamente e enfrentar o problema de congelamento, sugerimos que você reinicie o jogo e verifique se isso ajuda a resolver o problema.

Os usuários podem não saber, mas reiniciar o sistema pode ser uma maneira eficaz de resolver o problema, pois pode ajudar a corrigir os pequenos bugs que você está enfrentando, o problema The Witcher 3 Freezing.

Terminar Processos Desnecessários

Há chances de que seu sistema esteja executando muitas tarefas/processos que consomem muito, então o jogo não pode obter recursos suficientes para rodar corretamente, e você está preso com o problema de congelamento. Assim, sugerimos que todos os jogadores abram o Gerenciador de Tarefas e verifiquem se aplicativos desnecessários estão rodando. Se algum aplicativo desnecessário estiver em execução no sistema, feche-o e verifique se os recursos foram liberados. Depois de fechar todos os processos desnecessários e ter recursos suficientes para executar o jogo, tente iniciá-lo.

Se você fechou aplicativos/processos desnecessários em seu sistema e ainda enfrenta o mesmo problema, isso também pode acontecer se o sistema tiver drivers gráficos desatualizados. Sugerimos que você verifique se há drivers desatualizados e atualize-os para a versão mais recente se quiser executar o jogo sem problemas. Os drivers de rede e gráficos estão entre os drivers mais importantes necessários para executar o jogo corretamente. Se algum deles estiver desatualizado, os usuários enfrentarão muitos problemas ao executar o jogo. Você pode verificar este guia se não souber como atualizar os drivers desatualizados no seu Windows.

Executar como administrador

Os usuários também podem tentar executar The Witcher 3 no modo administrador para garantir que ele obtenha todos os recursos adequados para executar todos os seus serviços em segundo plano. Geralmente, os aplicativos são categorizados e priorizados com base em sua categoria, como se é um aplicativo produtivo, jogo ou qualquer outra coisa. De acordo com a categoria, os aplicativos recebem os recursos. Portanto, se o seu jogo está travando, também há chances de que isso esteja acontecendo porque não está recebendo os recursos adequados do sistema para rodar. Listamos as etapas que você pode seguir para corrigir o problema em seu sistema.

Selecione os arquivo de aplicativo de jogo .

. Clique com o botão direito nele e selecione o Executar como administrador opção.

Depois disso, dê o permissão e espere o jogo começar.

e espere o jogo começar. Agora, verifique se o jogo está funcionando corretamente ou não.

Se o jogo começar a rodar corretamente em seu sistema depois de executá-lo com o modo de administrador, sugerimos que você faça essa configuração por padrão. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Selecione os arquivo de aplicativo de jogo .

. Clique com o botão direito nele e selecione Propriedades .

. Agora, vá para o Modo de compatibilidade .

. Debaixo de Modo de compatibilidademarque a Execute este programa como administrador.

Agora, clique em botão Aplicar para salvar as alterações.

para salvar as alterações. Depois disso, selecione o botão OK. É isso.

Atualize sua RAM

A maioria dos jogadores pode ter 6 GB ou 8 GB de RAM. Mas se você não sabe, apenas parte da RAM é gratuita. Portanto, se o seu sistema tiver 8 GB de RAM, apenas uma parte dela será utilizada pelo jogo, o que pode causar problemas na execução do jogo. Portanto, sugerimos que você verifique o uso de RAM em seu sistema. Se o seu sistema não tiver RAM suficiente para executar o jogo, tente adicionar mais RAM. Simplesmente, você precisa atualizar sua RAM com mais de 8 GB de RAM para que o jogo possa ser executado de maneira eficaz sem problemas.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Muitos usuários também relataram que o problema de congelamento ocorreu devido a arquivos de jogo corrompidos. Se você não sabe, mas às vezes, os arquivos do jogo não são instalados corretamente no sistema, pelo que você também pode começar a enfrentar o problema The Witcher 3 Freezing. Isso ocorre porque os arquivos do jogo contêm componentes importantes; se eles não estiverem funcionando corretamente, o jogo encontrará vários problemas.

Mas os jogadores não precisam se preocupar com isso. Isso ocorre porque a loja do jogo vem com o recurso “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.” Com a ajuda desse recurso, você poderá verificar todos os arquivos do jogo para garantir que não haja arquivos corrompidos. Ele também procurará os arquivos ausentes que podem ter sido deixados durante o procedimento de instalação. Após a digitalização, ele irá reparar todos os arquivos através dos quais você pode corrigir o problema. Listamos as etapas que você deve seguir para usar esse recurso.

Abra o loja de jogos .

. Vou ao Biblioteca Seção.

Seção. Agora, clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades e vá para o Ficheiros locais .

e vá para o . Após isso, selecione a opção de Verifique a integridade dos arquivos do jogo . É isso.

. É isso. O procedimento de verificação dos arquivos será iniciado, portanto, aguarde algum tempo.

Depois que o procedimento for concluído, você poderá iniciar o jogo após reiniciar o sistema.

Reinstale o jogo

Muitos usuários não conseguiram corrigir o problema mesmo depois de implementar os métodos acima. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. Você pode usar este último método para resolver o problema de congelamento. Há chances de que o jogo tenha algum arquivo afetado por vírus, devido ao qual não esteja funcionando corretamente. Portanto, você deve reinstalar o jogo para corrigir esses arquivos afetados por vírus. Ao reinstalar o jogo novamente em seu sistema, você pode resolver o congelamento, travamento e outros problemas semelhantes.

Empacotando

Os usuários estavam presos ao problema de congelamento do jogo. Eles não podiam jogar porque estava causando problemas. Alguns usuários também relataram que o problema de congelamento ocorreu durante o jogo e, devido a isso, os dados salvos do jogo foram perdidos para essa missão. Neste guia, listamos todos os métodos de solução de problemas fáceis de implementar para corrigir o problema do jogo.

