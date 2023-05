8 maneiras de corrigir a tela de toque do Ford que não responde ao problema de toque

A Ford é uma empresa popular que fabrica carros excelentes para os usuários. A empresa adicionou muitos novos recursos ao carro para que os usuários possam passear sem nenhum problema. Milhares de proprietários de carros preferem o carro Ford apenas por causa dos recursos que ele vem com. Existem muitos carros com excelentes características e conforto. A Ford também atualizou seus carros e adicionou o sistema Ford Touch Screen Infotainment que pode ajudá-lo a mostrar rotas, atender chamadas, tocar música e muito mais.

No entanto, os usuários que compraram o Ford Car relataram que a tela de toque do Ford não está respondendo ao toque. Sabemos que é um problema sério para os proprietários de carros Ford. Portanto, estamos aqui com o guia onde listaremos os métodos para resolver o Ford Touch Screen que não responde ao problema de toque. Com a ajuda deste guia, você também conhecerá os motivos pelos quais está enfrentando o problema. Portanto, vamos começar com este guia para aprender sobre as soluções para corrigir o problema da tela de toque do Ford que não responde ao toque.

Por que o visor do meu Ford não responde ao toque?

Os usuários de carros Ford relataram que a tela de toque da Ford não está respondendo ao toque. Isso está causando problemas, pois eles não podem dar instruções ao Infotainment por meio da tela de toque do Ford. Isso não é um grande problema se não estiver ocorrendo devido a problemas de hardware. Os usuários que resolveram o problema com o carro relataram a causa dos motivos pelos quais estavam enfrentando o problema. Vamos listá-los abaixo, para que você possa analisar a causa do problema. Depois de analisar a causa do problema, você poderá resolvê-lo sem problemas.

Há algum dano físico na tela sensível ao toque.

Os cabos não estão conectados firmemente.

Você não atualizou o Infotainment para a versão mais recente.

A tela sensível ao toque congelou.

Existem alguns problemas de hardware com o infoentretenimento.

Corrigir a tela de toque do Ford que não está funcionando, atrasada em 2023

Os proprietários de carros Ford estão procurando maneiras de resolver a tela de toque da Ford que não responde ao toque. Também listamos a causa do problema por meio da qual você pode analisar o problema. Agora, listaremos os métodos para resolver o problema em seu carro Ford com a tela de toque Ford. Vamos dar uma olhada.

Ligue seu carro novamente

Os usuários devem tentar ligar o carro novamente, pois há chances de o Ford Touch Screen não estar funcionando devido a alguns problemas de software. Sabemos que você pode ter tentado esta etapa. Esta é a maneira mais simples de resolver os bugs de software. No entanto, ao implementar esse método, você deve garantir que seguiu corretamente as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, desligar seu veículo.

seu veículo. Agora, saia do carro.

Feche a porta e trancá-lo com suas chaves.

e com suas chaves. Depois disso, espere até que todo veículo está completamente desligado.

está completamente desligado. Assim que o veículo desligar, você deve verificar se o Infotainment está desligado . Se não é desligado , aguarde alguns minutos. No entanto, se o infoentretenimento estiver desligado, siga a próxima etapa.

. Se não é , aguarde alguns minutos. No entanto, se o infoentretenimento estiver desligado, siga a próxima etapa. Agora, ligue o carro novamente.

Tente usar o infoentretenimento. Verifique se o problema foi resolvido.

Executar reinicialização suave

Você pode tentar executar uma reinicialização suave do seu veículo para corrigir o problema de tela de toque da Ford que não está respondendo. Às vezes, o infoentretenimento também pode não funcionar corretamente se houver alguma configuração incorreta dos arquivos ou alguns bugs. Nesse caso, você pode executar uma reinicialização suave para resolver o problema. Listamos as etapas que você deve seguir para executar uma reinicialização suave.

Primeiro, você deve pressionar o botão “ Procurar ” e “ Rádio ” botões.

” e “ ” botões. Você deve pressionar e segurar o botão para cinco segundos .

. Depois disso, você verá que o infoentretenimento será desligado completamente.

Agora, aguarde algum tempo e reinicie o Infotainment.

Verifique se o Ford Touch Screen está respondendo ao toque.

Tentar Hard Reset

Se a reinicialização suave não ajudar a resolver o problema, tente a opção de reinicialização total. Ao reiniciar o infoentretenimento, a tela sensível ao toque começará a funcionar. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, desligar seu motor.

seu motor. Remova o painel de fusíveis do seu carro Ford.

Depois disso, você tem que desligar a energia da caixa de fusíveis para 30 segundos .

. Por favor espere por 30 segundos e depois disso, novamente conecte o painel de fusíveis .

e depois disso, novamente . Agora, você pode ligar o motor e verificar se o infoentretenimento está funcionando ou não.

Execute a redefinição principal

Os usuários que tentaram fazer uma reinicialização forçada e ainda obtiveram o mesmo problema devem tentar executar uma reinicialização principal. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a problemas de software, que não foram corrigidos pela reinicialização completa. Você pode tentar a reinicialização principal neste caso para resolver o problema. Para executar a reinicialização mestre, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Você tem que ligar o motor e deixá-lo na modo de estacionamento .

. Agora, ligue o seu Módulo Ford Sync .

. Depois disso, pressione o botão Botão de telefone .

. Você pode usar o botão de seta no seu Infotainment para escolher a opção no seu ecrã.

no seu Infotainment para escolher a opção no seu ecrã. Depois disso, role para baixo e selecione a opção de Reinicialização principal .

. Agora, ele vai pedir para você confirme .

. aperte o Botão OK .

. Você tem que esperar até que o processo seja concluído.

Depois disso, verifique se o problema foi resolvido.

Verifique se há danos de hardware

Se o Ford Touch Screen ainda não estiver funcionando, há chances de que o infoentretenimento esteja fisicamente danificado ou que existam falhas de hardware. É difícil para os proprietários verificar falhas internas de hardware, mas você pode verificar facilmente os danos físicos. Verifique se há danos físicos no Ford Touch Screen. Se houver algum dano físico, você deve visitar o centro de serviço para consertá-lo.

Verifique a conexão do fioons

Para executar este método, você deve entrar em contato com um eletricista automotivo profissional. O Ford Touch Screen não funcionará se houver algum fio solto ou se os conectores não estiverem conectados corretamente. Os proprietários não podem verificar isso, pois precisam ter conhecimento sobre as peças do carro. Portanto, será melhor chamar o eletricista do carro. Eles verificarão as conexões dos fios do Ford Touch Screen. Se algum fio não estiver conectado corretamente, eles o consertarão.

Os proprietários de carros precisam garantir que estão usando as atualizações mais recentes em seu Ford Touch Screen Infotainment. Se você não atualizou o infoentretenimento do carro por muito tempo, provavelmente está causando problemas. Portanto, sugerimos que você verifique se há atualizações no Infotainment para evitar esses problemas. Se houver atualizações disponíveis, baixe-as e verifique se o problema foi resolvido.

Visite o centro de serviços

Os usuários que tentaram todos os métodos acima e ainda enfrentam o mesmo problema devem visitar o centro de serviços para corrigi-lo. Há chances de que o Ford Touch Screen não esteja respondendo devido a falhas internas de hardware ou outra coisa que você não pode corrigir com os métodos acima. Os profissionais da central de atendimento poderão analisar a causa do problema e resolvê-lo sem complicações. Portanto, visite o centro de serviços mais próximo e conserte seu infoentretenimento lá.

Empacotando

A Ford está sempre trabalhando para tornar seus carros mais confortáveis ​​e sem problemas para os usuários que os compram. Todos sabemos que muitos recursos estão sendo adicionados aos carros, por isso é provável que vários problemas comecem a ocorrer, pois não é possível otimizar o software e o hardware de uma só vez. Os usuários que compraram os carros Ford relataram que a tela de toque da Ford não está respondendo ao toque.

Esse problema começou a ocorrer nos diferentes carros. Os usuários estão procurando maneiras diferentes de resolver o problema, por isso listamos todos os métodos que você pode tentar para resolver o problema neste guia. Esperamos que o problema seja resolvido depois de tentar os métodos acima. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo. Vejo você no próximo.

