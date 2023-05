8 maneiras de corrigir notificações de área de trabalho da Web do Telegram que não funcionam

O Telegram é um serviço de mensagens centralizado baseado em nuvem e uma das plataformas de mídia social mais populares em todo o mundo por causa de seus recursos interessantes, como bate-papos secretos e videochamadas.

Mas, às vezes, aparece com erros e incomoda os usuários que o acessam. Muitos usuários relataram o problema de notificação no aplicativo de desktop Telegram, e isso é uma preocupação, pois eles não são notificados ao receber qualquer mensagem.

Se você também está tendo o mesmo problema, eu cuido de você. Neste artigo, guiarei você por todo o processo para corrigir notificação de área de trabalho de telegrama não está funcionando problema com bastante facilidade.

Resolvido: as notificações do Telegram Web Desktop não funcionam

Alguns bugs fazem com que a notificação do Telegram Desktop não funcione ou pode haver outros motivos. Certamente será difícil identificar o principal culpado e corrigi-lo.

Para ajudá-lo com isso, adicionei oito maneiras abaixo para corrigir o problema corretamente, para que você possa facilmente passar por elas e corrigi-lo para receber notificações do seu aplicativo Telegram Desktop.

Reinicie o seu computador

Reiniciar o computador é a solução mais fácil para corrigir todos os problemas menores, pois interrompe todos os programas em execução em segundo plano e os inicia de novo. Para corrigir o problema de notificação da área de trabalho do telegrama que não está funcionando, tente reiniciar o computador.

Para reiniciar o computador com Windows:

Você só precisa clicar no ícone do Windows.

Em seguida, clique no ícone de energia.

Por fim, selecione Reiniciar e aguarde até que ele inicialize novamente.

Para reiniciar o seu Mac:

Primeiro, clique no Menu Maçã localizado no canto superior esquerdo.

Em seguida, nas opções disponíveis, selecione Reiniciar .

Por fim, confirme sua solicitação clicando no botão Reiniciar na janela pop-up novamente.

Depois disso, verifique se você está recebendo notificações do Telegram ou não. Se não, então não se preocupe; existem algumas outras soluções abaixo que você pode tentar.

Sair e entrar novamente no Telegram

Também é possível que você tenha um pequeno bug em sua conta impedindo-a de obter dados dos servidores, e as notificações também não estão funcionando na área de trabalho. Portanto, para corrigir isso, será melhor sair da sua conta do Telegram e fazer login novamente seguindo estas etapas:

Primeiro, abra o aplicativo Telegram no seu computador.

Em seguida, clique em Configurações .

Depois disso, clique no seu perfil.

Por fim, clique no Sair botão na tela para sair da sua conta.

Depois disso, espere um pouco, entre na sua conta e verifique se está recebendo as notificações do Telegram.

Verifique sua conectividade com a Internet

Outra possível razão por trás da A notificação do Telegram Desktop não está funcionando é a conectividade com a internet. Você só receberá notificações a tempo se a velocidade da sua internet for alta e estável o suficiente. Portanto, verificar a velocidade da sua internet e corrigi-la, caso encontre algum problema, não será uma má opção.

Você pode verificar isso visitando outros sites ou sites de medição de velocidade da Internet. Se não estiver dentro da marca, reinicie o roteador ou entre em contato com o provedor de serviços de Internet para obter uma melhor cobertura.

Verifique a configuração de notificação do Telegram

O Telegram tem um recurso para habilitar e desabilitar a notificação, e também é possível que você tenha desabilitado por engano. Portanto, você deve verificar se está habilitado no seu caso e, para isso, siga os seguintes passos:

Primeiro, você precisa abrir o Telegram na sua área de trabalho.

Em seguida, navegue até Configurações .

Agora, selecione o Notificações e sons opção.

Em seguida, na tela, localize Notificação e verifique se a alternância está ativada.

Agora, feche a página Configurações e verifique se o Telegram envia notificações para você. Se você ainda estiver com o mesmo problema, não se preocupe; siga algumas outras correções mencionadas abaixo.

Redefinir notificação no telegrama

Às vezes, devido a alguns problemas do Telegram, as notificações não funcionam mesmo depois de habilitar as configurações. Nesse caso, redefinir as notificações na página de configurações do Telegram será uma opção melhor.

Estas são as etapas para fazer isso:

Primeiro, abra Telegrama .

Então vá para Configurações .

Depois disso, clique Notificações e sons .

Em seguida, localize o Redefinir notificação opção na tela e clique nela.

Isso redefinirá as configurações de notificação para o padrão e, com sorte, você começará a receber notificações novamente.

Se seu A notificação do Telegram Desktop não está funcionando para apenas um contato específico, também é possível que você tenha silenciado esse contato por engano. Portanto, você precisa verificar isso e, se for o caso, permitir a notificação dessa pessoa em particular.

Se você não conhece o procedimento, siga estas etapas:

Primeiro, lance Telegrama .

Em seguida, clique na conversão com a qual você está tendo o problema de notificação.

Depois disso, clique no nome do contato na parte superior.

Por fim, ative o botão Notificação para ativar o som desse contato.

Agora, feche a página de Configurações e peça para seu amigo enviar uma mensagem para você para que você verifique se a notificação está funcionando perfeitamente.

Permitir que o Telegram seja executado em segundo plano

O Telegram precisa de permissão para ser executado em segundo plano na sua área de trabalho para enviar notificações de mensagens. Portanto, se não for permitido, faça isso seguindo estas etapas:

Primeiro, clique na barra de pesquisa do Windows.

Então, entre Aplicativos em segundo plano .

Depois disso, encontre o aplicativo Telegram na lista e ative a alternância.

Reinstale o Telegram Web App

Se você ainda tiver o mesmo problema, tente desinstalar o Telegram e instalá-lo novamente. Ele removerá todos os arquivos corrompidos e baixará novos para funcionar sem problemas, e o recurso de notificações funcionará corretamente.

Para desinstalar o Telegram no Windows:

Primeiro, digite no Painel de Controle na barra de pesquisa do Windows e clique no resultado.

Em seguida, clique em Desinstalar um programa .

Depois disso, localize e clique em Telegram.

Em seguida, clique com o botão direito nele e selecione Desinstalar.

Para desinstalar o Telegram no Mac:

Primeiro, abra o Finder.

Em seguida, navegue até o Formulários aba.

Depois disso, localize o Telegram na lista e arraste-o para a lixeira.

Agora, download e instale a nova versão do Telegram no seu computador, e ele deverá enviar as notificações novamente corretamente.

Conclusão

Portanto, essas foram algumas das maneiras comprovadas de eliminar facilmente as notificações do Telegram Desktop que não funcionam. Espero que você tenha corrigido o problema com sucesso. A caixa de comentários está aberta para você, se você ainda enfrentar algum problema.

