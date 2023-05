(8 maneiras) Remova o bloqueio de ativação do iCloud sem senha 2023

Você já comprou ou adquiriu um iPhone usado ou qualquer outro dispositivo da Apple, como iPad, iPod? Oh! Bem, eu acho certo? Continua pedindo o login do iCloud? Sim! Eu sei que quando você tentar configurar seu iPhone ou iPad, ele definitivamente pedirá a ativação do iCloud. Agora, como obter acesso ao seu iPhone? Você tentou descobrir o dono? Mas encontrado em nenhum lugar certo? Relaxar! no itechhacks, temos uma solução para cada um dos problemas técnicos e hoje mostraremos 5 métodos de trabalho pelos quais você pode remover ou desbloquear o bloqueio de ativação do iCloud do seu dispositivo iOS em 2022.

O iCloud é uma plataforma que permite aos usuários armazenar suas fotos, vídeos e documentos com segurança. Se um usuário tiver mais de um dispositivo, as informações armazenadas serão atualizadas em todos os seus dispositivos. O usuário pode acessar as informações armazenadas quando quiser. Ao armazenar dados no iCloud, os usuários podem economizar espaço em seus dispositivos. O iCloud ajuda a salvar arquivos e outros dados, fazendo backup todas as noites quando a Internet está disponível. Portanto, não é preciso se preocupar em perder arquivos e pastas.

O que é a ativação do iCloud?

A ativação do iCloud é um recurso que impede que qualquer pessoa que não seja o proprietário do dispositivo use o iPhone, iPad ou iPod específico se ele for perdido ou roubado. Encontre meu iPhone quando ligado, o Bloqueio de Ativação é ativado automaticamente.

Leia também: Como cancelar o teste gratuito de música do Apple iOS

Qual é a utilidade do bloqueio do iCloud?

A intenção real desse bloqueio é impedir que os dados sejam roubados e manter seu dispositivo seguro. Todos sabemos que, se você esquecer a senha do iCloud, não poderá fazer nada no seu iPhone e iPad. Para superar essa situação, criamos alguns métodos.

Agora, para desbloquear a ativação do iCloud, existem alguns métodos pelos quais você pode optar:

#1 Sites on-line

Alguns sites online afirmam desbloquear a ativação do iCloud. No entanto, eles não fazem isso de graça. Um desses sites é “https://iphoneimei.net”

Existem cenários em que uma pessoa compra um iPhone usado; nesse caso, você pode pedir ao vendedor ou ao proprietário para desbloquear em ‘Encontrar meu iPhone’. Isso pode ser feito em qualquer PC ou smartphone via iCloud.com

Leia também: Baixar Pangu iOS 7.1.2, 8, 9.3.3, 10, 11, com Pangu Jailbreak

Ignorar o bloqueio de ativação do iCloud no iOS 2023

Os passos que devem ser seguidos são:

Passo 1- Se você estiver usando qualquer outro dispositivo que não seja da Apple, faça login em iCloud.com.

Passo 2- Se você estiver usando um dispositivo Apple, vá para o aplicativo Find my iPhone.

Etapa 3- Selecione o dispositivo a ser desbloqueado.

Passo 4- Clique na opção Apagar.

Depois que a operação for bem-sucedida, clique em Remover da conta.

#3 Conserto rápido

Os passos a serem seguidos aqui são:

Passo 1- Vá para configurações >> opção Wi-Fi.

Passo 2- Selecione os ‘eu‘ opção que está ao lado da rede Wi-Fi que você deseja conectar.

Etapa 3- Remova as configurações de DNS.

Passo 4- Depois de remover, insira um novo que você deseja.

Se o desvio for bem-sucedido, você receberá uma mensagem informando que o desvio foi bem-sucedido.

#4 Correção permanente: remover a ativação do iCloud

Passo 1- Vá para Menu. Escolha Aplicativos.

Passo 2- Selecione Falha.

Etapa 3- Seu dispositivo será reiniciado.

Passo 4- Escolha o idioma e o país desejados.

Passo 5- Selecione as configurações de Wi-Fi corretas.

Passo 6- Selecione os ‘eu‘ que está disponível ao lado da rede Wi-Fi que você deseja.

Passo 7- Você encontrará a opção de proxy HTTP.

Passo 8- Toque no menu abaixo dele.

Passo 9- Liste 30 emoticons no servidor.

Passo 10- Liste 30 caracteres aleatórios na zona do porto.

Passo 11- Você encontrará a tela de desbloqueio e o idioma repetidamente.

Passo 12- Continue deslizando a tela de desbloqueio e toque na opção de idioma até que a tela inicial seja exibida.

Seu dispositivo desbloqueou com sucesso a ativação do iCloud

Leia também: Baixe o OS X El Capitan no Mac.DMG (link de trabalho)

Como remover o bloqueio de ativação do iCloud?

Essas etapas podem ajudá-lo se você estiver preso em uma situação em que precise remover a ativação do iCloud. No entanto, você pode usar o download gratuito das melhores ferramentas de ativação do iCloud Bypass que o ajudarão a ignorar a ativação do iCloud.

Etapa 1: você deve segurar o botão de suspensão e o botão inicial simultaneamente até obter o logotipo da apple na tela.

Etapa 2: selecione o idioma e o país ao reiniciar e pressione o botão home.

Etapa 3: vá para a opção Mais Wi-Fi.

Etapa 4: próximo ao Wi-Fi, há o “eu” toque nele.

Etapa 5: encontre o menu no proxy HTTP nas configurações.

Etapa 6: limpe a barra de endereços e clique no ícone do globo.

Passo 7: Localize o “porta” e digite b (insira cerca de 10 a 30 caracteres aleatórios).

Etapa 8: clique em voltar e clique em Avançar.

Após essa janela de desbloqueio e a opção de idioma será repetida novamente, desbloqueie o dispositivo e selecione o idioma.

Leia também: Como fazer hard reset no Apple Watch

Tutorial em vídeo para remover a ativação do iCloud (sem pesquisa 2023)

Leia também: Como corrigir se a Siri não está funcionando no iPhone após a atualização do iOS 15

Conclusão:

É assim que você pode remover a ativação do iCloud no seu iPhone ou qualquer dispositivo Apple. Para obter mais informações, ligue para a Apple Store ou o Atendimento ao cliente da Apple CA em 2023. Se você tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima, informe-nos na seção de comentários abaixo. Remova o Guia de Woking do iCloud Lock 2020