9 maneiras de corrigir o erro de tempo limite do gateway 504 em seu site

Servidor de tempo limite do gateway 504 – Todos vocês devem ter visto esse erro em diferentes sites da Internet. Geralmente, você tenta recarregar a página para ver se funciona. Caso contrário, você começa a navegar em outros sites. Mas você já pensou em como os proprietários do site corrigem o código de erro 504? Se você não sabe, alguns processos de solução de problemas e correção devem ser seguidos pelos Proprietários ou Desenvolvedores do site pelo qual eles resolvem o problema.

Sabemos que a maioria de vocês pode ter um site baseado em comércio eletrônico, portfólio, sites baseados em serviços, etc. Mas o que você fará se enfrentar o código de erro 504? Os proprietários de sites precisam garantir que seu site esteja no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, o site às vezes recebe o Código de erro 504 por várias razões.

Neste guia, listaremos os métodos pelos quais você poderá resolver esse problema em seu site. Portanto, se você é um desenvolvedor ou proprietário enfrentando o problema do Código de erro 504, leia este guia para saber como corrigir o problema.

O que é o código de erro 504 no site?

O Código de Erro 504 aparece no site quando o servidor não está respondendo prontamente à solicitação. O site depende de servidores diferentes para exibir quaisquer dados. Se algum servidor não estiver funcionando corretamente, o problema do Código de erro 504 começa a ocorrer. O código de erro 504 continua aparecendo até que o problema não seja corrigido no back-end do site. Não apenas servidores, mas há vários outros motivos pelos quais você pode estar recebendo o código de erro 504. Vamos listá-los abaixo para você. Você pode verificar para analisar por que está ocorrendo com seu site.

O servidor do site não está funcionando.

O limite de memória do servidor foi atingido.

Pode haver algum erro de conectividade de rede.

Algumas mudanças podem ter ocorrido com o DNS.

O firewall dos servidores pode estar causando problemas.

Existem alguns problemas com o CDN.

Seu site está enfrentando alguns ataques.

Corrija o erro de tempo limite do gateway 504 em seu site

Sabemos que você pode estar procurando várias maneiras de corrigir o código de erro 504 em seu site. Muitos proprietários de sites estão enfrentando o mesmo problema com seus sites. Agora, eles estão procurando algumas maneiras de corrigir o código de erro 504. Estamos aqui com as várias maneiras que você pode tentar resolver o problema em seu site.

Recarregue a página

Antes de começar com as correções principais, sugerimos que você tente atualizar a página no navegador para verificar se o problema está ocorrendo novamente ou não. Os usuários relataram enfrentar o problema porque a solicitação não foi feita com êxito ao servidor a partir do navegador da web. Existem muitos casos semelhantes em que os usuários relataram o mesmo problema. Portanto, tente atualizar a página em seu navegador para verificar se o problema persiste. Se o problema foi resolvido, pode ter sido devido ao problema de solicitação do navegador.

Reinicie o navegador

Sugerimos que você tente reiniciar o navegador em seu sistema ou tente usar o outro navegador para verificar se o problema é o mesmo no outro ou não. Se o problema não estiver ocorrendo com os outros sites no sistema, há chances de que o navegador que você estava usando esteja desatualizado ou haja algum problema com ele. Para garantir que está tudo bem com o site, você pode tentar iniciar o site em diferentes dispositivos. Se o site mostrar o código de erro 504, siga as etapas listadas abaixo.

Verifique se há problemas de DNS

A primeira coisa que sugerimos que você faça é verificar se há problemas de DNS. Esse problema geralmente ocorre se você migrou seu site ou o registrou em um novo provedor de hospedagem. O provedor de hospedagem leva cerca de 24 a 48 horas para atualizar os servidores DNS para que o site que você está tendo possa funcionar corretamente para todos os usuários em todo o mundo. Você pode usar este site para verificar o DNS do seu site. Se esse problema estiver ocorrendo com você, tente liberar o cache do DNS. Isso ajudou muitos usuários a resolver o problema, então verifique.

Verifique os problemas do servidor

Se não houver problemas de DNS e você ainda estiver recebendo o código de erro 504, há chances de que isso esteja acontecendo devido a problemas no servidor. Você pode verificar facilmente se há problemas no servidor no status oficial do sistema do provedor de hospedagem. Existem muitos motivos disponíveis pelos quais o site que você está tendo pode enfrentar problemas de servidor.

Alguns motivos incluem uploads de memória alta, muito tráfego, solicitações altas, etc. Você pode verificar as estatísticas de uso do seu site no painel fornecido pelo provedor de hospedagem para garantir se está ocorrendo devido a problemas no servidor. Se estiver ocorrendo devido a problemas no servidor, talvez seja necessário atualizar a hospedagem que você está tendo.

Verifique os registros de erro

Você pode analisar a causa do problema do código de erro 504 verificando os logs de erros no painel de hospedagem. Os provedores de hospedagem fornecem a página de logs de erros para que você mesmo possa corrigir os pequenos problemas. Ao verificar os logs de erro, você pode entender a causa do problema, por meio do qual pode tentar corrigi-lo.

Desativar todos os plug-ins

Se você instalou novos plugins ou temas em seu site WordPress, há chances de que eles entrem em conflito com os arquivos pelos quais você está obtendo o código de erro 504. Sugerimos que você desative todos os plugins e temas do seu site e verifique se o problema foi resolvido. Você pode desativar o plug-in com a ajuda do painel do provedor de hospedagem. Depois de desativar o plug-in em seu site, se o problema foi resolvido, você deve ativar o plug-in e o tema um por um para analisar qual plug-in e tema estão causando problemas no site.

Verifique se há ataques

Há chances de que alguns hackers tenham atacado seu site, então você está tendo problemas com o site. Sugerimos que você verifique se há ataques em seu site para garantir que nenhum desses problemas esteja acontecendo. Se o seu site estiver enfrentando algum ataque de hackers, você deve entrar em contato com o provedor de hospedagem, que poderá ajudá-lo nessa condição.

Verifique os problemas do WordPress

Os usuários que enfrentam o problema com seu site devem verificar se a versão do WordPress que estão usando está funcionando na versão mais recente. Além disso, sugerimos que você verifique se há algum problema com o WordPress. Se houver algum problema com o WordPress, sugerimos que você verifique as maneiras de corrigi-lo. Você pode usar alguns plug-ins ou verificadores de terceiros para avaliar se há algum problema com o WordPress.

Se você tentou todos os métodos acima e ainda está enfrentando o mesmo problema com o site, sugerimos que entre em contato com seu provedor de hospedagem para tentar corrigir o problema. Há chances de que o problema ocorra devido a algum problema grave de arquivo ou outra coisa, então os desenvolvedores serão os únicos que podem resolvê-lo. Portanto, tente entrar em contato com o provedor de hospedagem e eles o ajudarão a resolver o problema. Você deve informá-los sobre o problema que está enfrentando no site para que eles possam começar a corrigi-lo.

Pensamentos finais

Milhares de sites estão sendo adicionados à internet diariamente. Muitos usuários estão fazendo sites para fornecer coisas diferentes na internet. Os usuários que criaram o site e o publicaram provavelmente enfrentarão vários problemas.

O código de erro 504 é um exemplo disso. Existem milhares de sites que não estão acessíveis devido ao código de erro 504. Os proprietários do site estão procurando vários métodos para corrigir o problema. Neste guia, listamos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema em seu site.

