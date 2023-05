9 maneiras de corrigir o erro Perdoe a interrupção Ticketmaster (2023)

A Ticketmaster é uma famosa empresa de entretenimento que vende ingressos para esportes, música, shows, eventos familiares, etc. O site da Ticketmaster tem mais de 100 milhões de visualizações mensais. Os usuários usam o Ticketmaster para comprar ingressos para seus shows favoritos. No entanto, alguns usuários que tentavam comprar ingressos no site ou aplicativo recebiam a mensagem de erro “Desculpe a interrupção.” O problema ocorre por vários motivos no site ou no app.

O problema está causando grandes problemas para os usuários, pois eles não podem comprar ingressos para os eventos de tendências que vão acontecer. Além disso, os ingressos para esses eventos estão disponíveis em limite. Portanto, isso também está causando problemas com o aplicativo. Estamos aqui com um guia para listar as etapas que você pode seguir para corrigir o problema Perdoe a Interrupção Ticketmaster. Verifique este guia até o final para aprender sobre as soluções para os problemas.

Por que a Ticketmaster pede perdão por nossa interrupção?

Ticketmaster é um aplicativo/site popular para reservar vários ingressos para eventos. Recentemente, usuários que tentaram reservar ingressos para seu evento favorito relataram receber a mensagem de erro “Perdoe nossa interrupção.” Devido ao problema, os usuários não conseguiram reservar seus ingressos a tempo e os slots estavam cheios. Existem vários motivos disponíveis para a causa do problema que listaremos abaixo. Também listaremos as soluções para resolver o problema em seu sistema, então não se preocupe com isso. Mas antes disso, sugerimos que você verifique a causa dos problemas, pois isso o ajudará a resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Há problemas de conectividade com a Internet.

O problema está ocorrendo devido ao uso de uma VPN.

Os aplicativos em segundo plano estão consumindo recursos, portanto, o aplicativo não está funcionando corretamente.

O navegador não é compatível com a execução do site.

Você está usando o aplicativo Ticketmaster desatualizado.

Existem alguns bugs dentro do aplicativo.

Consertar Perdoe a Interrupção do Erro Ticketmaster Chrome, Safari, PC, Celular

Os usuários estão procurando métodos para resolver o problema em seus dispositivos. Listamos os métodos explicando as etapas que você deve seguir para resolver o problema em seu sistema. Certifique-se de implementar os métodos corretamente em seu sistema sem problemas.

Reinicie seu navegador

Se você receber a mensagem de erro ao usar o Ticketmaster no navegador, sugerimos que reinicie o navegador e verifique se o problema persiste. Há chances de o navegador não ter carregado todos os recursos do site e, devido a isso, o site não funcionar corretamente e apresentar uma mensagem de erro. Portanto, reinicie o navegador e tente novamente usando o Ticketmaster.

Desativar VPN

Muitos usuários usam a VPN enquanto navegam na Internet. Sabemos que a VPN mantém sua privacidade e segurança, mas também pode causar problemas na execução do site. Às vezes, o site detecta que você está usando a VPN e, devido a isso, esses problemas podem ocorrer no site. Portanto, os usuários que usam a VPN enquanto navegam no Ticketmaster devem desativá-la. Desligue sua VPN e verifique se o problema foi resolvido.

Feche aplicativos desnecessários em segundo plano

Há chances de que o site/aplicativo da Ticketmaster não esteja funcionando, pois não está obtendo recursos suficientes do seu sistema para executar todos os seus serviços corretamente. Isso pode acontecer se houver muitos aplicativos em segundo plano em execução no seu sistema. Os usuários podem tentar fechar esses aplicativos em segundo plano e verificar se o problema foi resolvido. Se você deseja fechar aplicativos de segundo plano desnecessários, siga as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, abra o Gerenciador de Tarefas em seu sistema.

Agora, vá para a guia Processo.

Selecione o processo que está sendo executado desnecessariamente.

Comece fechando-os individualmente: Clique com o botão direito nele -> Selecione Finalizar tarefa .

. Depois de fazer isso, verifique os recursos gratuitos.

Depois de fazer isso, execute novamente o aplicativo. É provável que o problema seja corrigido.

Verifique a conexão de rede e o roteador

Os usuários que tentam reservar os ingressos no Ticketmaster devem garantir que a rede com a qual estão conectados esteja funcionando corretamente e fornecendo velocidade de conexão de alta estabilidade à Internet. Você provavelmente enfrentará vários problemas se a conexão com a Internet for ruim. Sugerimos que você verifique a velocidade de conexão com a Internet em seu dispositivo. Se houver algum problema com a conexão com a Internet, você deverá corrigi-lo; caso contrário, você continuará recebendo o problema repetidamente.

Verifique se há interrupções do servidor

Há chances de você estar tentando usar o app Ticketmaster no momento da venda exclusiva de ingressos ou horário ativo, então está recebendo a mensagem de erro. Isso pode acontecer se os servidores do Ticketmaster começarem a travar devido ao alto tráfego. Portanto, tente verificar as interrupções do servidor do Ticketmaster visitando suas páginas de mídia social. Se ocorrer alguma interrupção do servidor, sugerimos que você tente reservar os tickets quando os servidores forem corrigidos. Além disso, você não pode corrigir esse problema, pois ocorre no back-end do aplicativo.

Limpe o cache e os cookies do navegador

Você também pode tentar limpar o cache e os cookies do navegador para resolver o problema. Às vezes, o cache e os cookies do navegador também começam a entrar em conflito com os sites, devido aos quais certos problemas começam a ocorrer. Portanto, tente limpar o cache e os cookies do navegador e verifique se o problema ainda está ocorrendo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para limpar o cache do navegador.

Em primeiro lugar, abra o navegador .

. Clique no três pontos ícone.

ícone. Selecione os Configurações opção.

opção. Clique no Privacidade, pesquisa e serviços opção.

opção. Role para baixo e procure o Limpar dados de navegação .

. Clique em Escolha o que limpar .

. Depois disso, selecione o Linha do tempo para deletar os dados.

OBSERVAÇÃO: As etapas serão diferentes para os diferentes navegadores. As etapas acima são para Microsoft Bings.

Reinicie seu sistema/dispositivo

Você também pode tentar reiniciar o sistema para resolver pequenos bugs com o Ticketmaster. Há chances de que o site da Ticketmaster não esteja funcionando corretamente devido a pequenos bugs que causam problemas no navegador. Além disso, se você estiver usando o aplicativo, há chances de que os bugs estejam causando problemas na execução do seu dispositivo. Portanto, será melhor reiniciar o dispositivo ou sistema que você está usando para resolver o problema. Depois de reiniciar, verifique novamente se o problema foi resolvido.

Se você não atualiza o aplicativo Ticketmaster há muito tempo, sugerimos que verifique as atualizações agora. Os desenvolvedores dos aplicativos já enviaram atualizações de patch para corrigir vários problemas enfrentados pelos usuários. Se você não atualizou o aplicativo, provavelmente será você quem enfrentará o problema. Vá para a loja de aplicativos e comece a verificar as atualizações do aplicativo Ticketmaster em seu dispositivo. Se houver atualizações disponíveis, faça o download e verifique se o problema foi resolvido.

Reinstale o aplicativo Ticketmaster

Os usuários que tentaram todos os métodos acima e ainda enfrentam o mesmo problema devem tentar reinstalar o aplicativo em seu dispositivo novamente. Há chances de que o aplicativo não tenha sido instalado corretamente no seu dispositivo, devido ao qual você está recebendo vários problemas. Portanto, desinstale o aplicativo do seu dispositivo e instale-o novamente para verificar se o problema foi resolvido.

Empacotando

A Ticketmaster está sempre trabalhando para tornar seu aplicativo mais fácil para lá. No entanto, alguns problemas podem ocorrer devido a vários motivos. Os usuários ficaram frustrados por causa do problema Perdoe a Interrupção do Ticketmaster. Devido ao problema, os usuários não puderam reservar ingressos para o evento. Neste guia, listamos as etapas que você pode seguir para resolver o problema em seu dispositivo.

