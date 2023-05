9 maneiras de corrigir o problema de perda de sinal de GPS no Google Maps no Android (2023)

O Google Maps funciona com a ajuda de um sinal de GPS e funcionará sem problemas se os sinais de GPS forem altos e precisos. Mas alguns usuários relataram que o O sinal de GPS foi perdido ao usar o Google Maps para obter direções no Android. Sabemos como é problemático para os usuários viajar sem o Google Maps. Milhares de usuários são moto vloggers, viajando a negócios, indo a lugares turísticos por estrada, etc.

Para fazer todas essas coisas, temos que saber as direções corretas para o local, mas isso não é possível para muitos usuários atualmente. Assim, todos nós confiamos no Google Maps. Mas com o problema de localização do sinal no Google Maps no Android, os usuários estão frustrados por causa do problema. No entanto, você pode enfrentar o problema de perda de sinal no Google Maps no Android por vários motivos. Estamos aqui com o guia, onde listaremos os métodos para resolver o problema sem seguir um processo complexo.

Corrigir problema de perda de sinal de GPS no Google Maps no Android

Existem milhões de usuários que usam o Google Maps quando estão viajando, indo para outros lugares, explorando etc. Todos os usuários que estão fazendo as coisas listadas precisam ir a lugares diferentes. Mas não sabemos a direção do local para onde devemos ir. A maioria dos usuários usa o Google Maps para obter direções. Mas e se o problema de perda de sinal de GPS começar a ocorrer enquanto você usa o Google Maps? Sabemos que isso criará vários problemas para você. Assim, estamos aqui com os métodos que você pode seguir para resolver o problema de perda de sinal de GPS no Google Maps no Android.

Verifique a permissão de localização

A principal coisa necessária para usar o Google Maps é a permissão de localização. Mas alguns usuários deram a permissão errada e estão presos ao problema de perda de sinal de GPS no Google Maps. Com as novas atualizações do Android, adiciona-se o recurso de pedir permissão onde você pode escolher a permissão específica que deseja dar aos aplicativos. No entanto, se você escolheu a permissão errada, não de acordo com o aplicativo, o problema provavelmente começará a acontecer com você no seu telefone Android. Verifique a permissão do Google Maps para garantir que não esteja causando nenhum problema.

Desativar otimização de bateria

Se você ativou a otimização de bateria em seu telefone Android, o problema provavelmente está ocorrendo devido a isso. Os usuários podem não saber, mas a otimização da bateria funciona para impedir que aplicativos desnecessários executem seus serviços em segundo plano para garantir que os aplicativos não usem a bateria. Quando a otimização da bateria está ativada no seu telefone Android, isso fará com que os outros aplicativos não funcionem corretamente. Apenas os aplicativos essenciais estarão funcionando corretamente. Sugerimos que você desative a otimização da bateria e verifique se o problema continua ocorrendo ou não.

Limpar cache de aplicativos

Há chances de que o Google Maps não esteja sendo executado em telefones Android devido ao problema dos arquivos de cache. Os arquivos de cache ajudam a trabalhar com o Google Maps rapidamente. No entanto, os arquivos de cache também podem ser afetados pelo vírus ou podem ter sido corrompidos, o que os usuários estão recebendo o problema de perda de sinal de GPS. Nesse caso, você pode tentar limpar o cache do Google Maps acessando as informações do aplicativo. Você verá a opção Armazenamento de onde poderá limpar facilmente o cache dos aplicativos. Você pode experimentar esta etapa e verificar se o problema foi resolvido ou não.

Se você estiver usando a versão desatualizada do Android Auto, isso também pode estar causando problemas na sincronização com o Google Maps. Portanto, você deve garantir que o Android Auto do seu carro esteja atualizado e que nenhum problema esteja ocorrendo devido ao Android Auto desatualizado.

Ativar e desativar o modo avião

Você também pode tentar ativar e desativar o Modo Avião em seu telefone Android para corrigir o problema. Às vezes, os aplicativos não funcionam corretamente devido à conexão de dados ou problemas de sinal do cartão SIM. Portanto, será melhor se você puder iniciar o Modo Avião e depois desligá-lo quando dois minutos forem concluídos. Depois de fazer isso, verifique se funciona para você. Você também pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, desbloqueie o telefone e ative o modo avião.

Agora, espere dois minutos.

Depois disso, desligue o Modo Avião.

Verifique os sinais do Sim Card. Agora, verifique se os sinais de GPS estão chegando.

Verifique se o Google Maps está sendo executado em segundo plano

Depois de iniciar a direção no Google Maps, verifique se ela é executada em segundo plano no seu telefone Android. Muitos usuários relataram que fecharam o aplicativo devido ao qual começaram a enfrentar o problema em seus telefones Android. Esperamos que o mesmo aconteça com você, por isso sugerimos que você verifique o Google Maps para ver se ele está sendo executado em segundo plano. Se não estiver em execução, você deve iniciar o Google Maps novamente e verificar o sinal de GPS.

Ligar e desligar o GPS

Os usuários de telefones Android devem verificar se ativaram o GPS em seus telefones Android. Se o telefone Android não tiver o GPS ativado, o problema de perda de sinal com o Google Maps continuará. Assim, sugerimos que você ligue e desligue o GPS para verificar se ele funciona na resolução do problema.

Reinicie seu dispositivo

Se você ainda estiver recebendo o mesmo erro, pode estar ocorrendo devido a pequenos bugs no seu dispositivo. Reinicie seu dispositivo para dar um novo começo aos seus aplicativos. Muitos usuários relataram que o problema foi resolvido depois que reiniciaram o dispositivo Android. Portanto, esperamos que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs ou alguns problemas de arquivo de inicialização.

Verifique o nível da bateria

Muitos usuários que enfrentaram o mesmo problema relataram que os usuários que estão tentando resolver o problema devem verificar o nível de bateria disponível em seus dispositivos. Muitos usuários não carregaram seus telefones Android, devido aos quais começaram a ocorrer problemas de perda de sinal de GPS. O GPS requer alto consumo da bateria. Portanto, é provável que sua bateria esteja fraca e, devido a isso, o Google Maps não esteja funcionando corretamente.

Palavras Finais

Milhares de usuários relataram o Problema de perda de sinal de GPS no Google Maps. Assim, adicionamos os métodos no guia que o ajudarão a resolver o problema. Esperamos que os métodos o ajudem a resolver o problema. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

