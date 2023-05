A afirmação ousada de Dak Prescott: o ressurgimento de Michael Gallup chocará a NFL

Tele Dallas Cowboys estiveram ocupados na última offseason, fazendo algumas jogadas significativas no ataque. Eles trocaram wide receiver veterano Amari Cooper para o Cleveland Browns e wide receiver assinado novamente Michael Gallup apesar de seu ACL rasgado perto do final da temporada 2021 da NFL. A recuperação de Gallup fez com que ele perdesse os três primeiros jogos da temporada de 2022, e ele lutou para encontrar seu ritmo depois disso. No entanto, parece que ele pode estar virando uma esquina agora.

Em entrevista à ESPN, Gallup expressou seu otimismo, dizendo que se sente “elástico de novo”. Quarterback Dak Prescott também elogiou Gallup, observando que ele está começando a retornar à sua forma pré-lesão. “Só para ele entrar nesta offseason, acertar o corpo e agora começar a voltar para quem Michael Gallup é e sente a si mesmo, acho que o que você acabou de ver são algumas jogadas de fazer isso consecutivamente”, disse Prescott.

“Mas esse é um cara em quem tenho muita confiança. Eu sei quem ele é e, mais importante, como ele trabalha e vem trabalhar todos os dias para melhorar. vai ser melhor.”

Gallup teve baixas na carreira em 2022

Na última temporada, Gallup disputou 14 jogos, mas conseguiu apenas 39 recepções para 424 jardas e quatro touchdowns, que foram pontos baixos na carreira. Sua temporada mais produtiva veio em 2019, quando registrou 1.107 jardas de recepção em 16,8 jardas por recepção.

Desde a saída de Cooper, Cee Dee Lamb emergiu como o melhor recebedor dos Cowboys e fez aparições consecutivas no Pro Bowl. Enquanto o time perdia o tight end Dalton Schultz e receptor amplo Noah Brown na entressafra, eles adquiriram o receptor veterano Brandin Cooks de Houston Texans.

Gallup se vê recuperando um papel fundamental no ataque de passes dos Cowboys, uma vez que ele tenha uma entressafra saudável em seu currículo. Ele pretende se tornar um componente essencial da estratégia ofensiva da equipe mais uma vez.

“Estou muito confiante de que serei esse cara, com certeza”, disse Gallup. “Muito confiante. Só parece diferente. É como estar no ar. Não vou mentir para você. Estou sorrindo toda vez que entro naquela instalação.”