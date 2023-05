A Agrícola Pantanal oferece oportunidades de emprego no Centro-Oeste do Brasil.

Confira quais são as vagas ofertadas e mais detalhes sobre a empresa!

A Pantanal Agrícola, empresa que desde 2001 fornecendo qualidade em insumos agrícolas (defensivos, sementes e fertilizantes), com atuação direta em mais de 64 municípios e presente com 13 lojas físicas em todo o Centro-Oeste do país (MS/MT/GO), está com algumas vagas de emprego em aberto. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja a lista de oportunidades:

Analista de RH Pleno – Campo Grande – MS – Efetivo;

Assistente Administrativo – Dourados – MS – Efetivo;

ASSISTENTE TÉCNICO DE VENDAS (ATV) – Região de MS e MT – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Querência – MT – Efetivo;

Banco de Talentos – Comercial – MT e MS – Banco de talentos;

Consultor (a) Técnico de Vendas (CTV) – Região MS e MT – Efetivo;

Estoquista – Dourados – MS – Efetivo;

Faturista – Dourados – MS – Efetivo.

Mais sobre a Pantanal Agrícola

Sobre a empresa, é válido frisar que a Pantanal Agrícola valoriza a relação com os clientes e se esforça para oferecer um atendimento personalizado e de qualidade. É uma empresa que nasceu há mais de 20 anos, fundada por agricultores para o agricultor, o que significa que conhece muito bem o mercado e está comprometida em fornecer produtos de alta qualidade e segurança para os os parceiros.

Além disso, tem unidades estrategicamente posicionadas em várias cidades da região para atender às necessidades dos produtores, e utiliza os mesmos produtos que revende em suas próprias lavouras, o que demonstra seu compromisso com a transparência e qualidade.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Pantanal Agrícola já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!