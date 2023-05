A aposentadoria de Tom Brady atinge duramente Tampa Bay, enquanto os Buccaneers experimentam uma queda colossal nos preços dos ingressos

Tom Bradya aposentadoria causa uma queda significativa na Tampa Bay Buccaneers‘ preços dos ingressos para a próxima temporada. Com Brady fora de campo, o poder de estrela que atraiu grandes multidões diminuiu, resultando em uma queda de quase 50% nos preços dos ingressos da temporada regular.

Os fãs da Bay Area, sem dúvida, estão sentindo o impacto da ausência de Brady. O lendário quarterback anunciou sua aposentadoria em fevereiro, após uma notável carreira de 23 temporadas, incluindo três anos com os Buccaneers, onde conquistou o título do campeonato. O efeito nas vendas de ingressos foi evidente, com o preço médio do ingresso no ano passado de cerca de US$ 359 caindo para US$ 179 – uma queda substancial.

O Patriotas da Nova Inglaterra atualmente detém o título de ingressos mais caros no dia da abertura, ao preço de $ 1.022. O jogo vai homenagear seu ex-zagueiro, Tom Brady.

Segundo relatos, o valor médio do ingresso teve um aumento modesto em comparação com a temporada passada, de US$ 307 para US$ 331. Surpreendentemente, o Las Vegas Raiders também possuem ingressos caros, mostrando o apelo duradouro da franquia, apesar de uma temporada desafiadora.

Preços dos ingressos podem ser afetados pela crise econômica

No entanto, a crise econômica e a possível recessão podem afetar as vendas de ingressos. Com as pessoas buscando cortar despesas, comprar ingressos caros da NFL pode não ser uma prioridade. Tony ButtonCEO da TicketManager, compartilhou percepções sobre a situação, afirmando: “Há um aperto de cinto significativo entre as pessoas que compram os ingressos mais caros para eventos esportivos no momento.” Com o desenrolar dos dias, os fãs terão mais clareza sobre o cenário de vendas de ingressos.

A mudança nos preços dos ingressos reflete a influência que craques como Tom Brady têm sobre a demanda e o valor dos ingressos para jogos da NFL. Enquanto o bucaneiros pode experimentar um declínio nas vendas de ingressos sem Brady, a expectativa e a empolgação em torno de outras equipes e fatores continuarão a moldar o mercado de ingressos para a próxima temporada.