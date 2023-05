A Banda ‘Plain White Ts’ ‘Memba Them?!

A banda de rock americana Plain White T’s apareceu pela primeira vez na cena musical em 1997 e continua a cativar seus fãs até hoje. Seu hit de 2006 “Hey There Delilah” marcou sua fama e sucesso, ganhando uma indicação ao Grammy e alcançando o primeiro lugar nas paradas.

Formando originalmente em 97 com amigos do ensino médio Tom Higgenson, Dave Tirio dar Ken Fletcher … Steve Mast se juntaria ao grupo logo depois. Suas canções “1,2,3,4” e “Rhythm of Love” também são algumas das favoritas dos fãs.