Ce estamos a caminho dos 20 anos desde o desaparecimento de Madeleine McCann e tudo ainda está no ar.

Pouco se sabe sobre o desaparecimento da menina e muitas são as suspeitas que foram lidas e ouvidas desde que a menina desapareceu da Praia da Luz, em Portugal, em 2007.

Nas últimas semanas a polícia tem estado a investigar e a vasculhar a zona da albufeira do Arede, em Portugal, onde poderão existir indícios de McCannparadeiro de.

Sabe-se que o último suspeito do desaparecimento da menina era um campista frequente na área. De fato, repórteres e jornalistas que viajaram para a área mostraram imagens de como as malas estão sendo retiradas para análise em busca do pijama da menina desaparecida.

São polícias de Portugal, Inglaterra e Alemanha que continuam na linha da frente a tentar resolver Madalenaé o mistério.

Promotores alemães suspeitam de assassinato de Christian Brueckner

Por algum tempo, Christian Brueckner tem sido o principal suspeito do desaparecimento da menina. É um predador sexual que se encontra preso e a sua actividade na altura centrada na Praia da Luz, em Portugal, onde o McCann estavam de férias, local onde se sabe que o alemão cometeu crimes.

O programa ‘Cuatro’ ‘Cuatro al dia’ teve acesso a uma carta escrita há poucos dias por Brueckner ele mesmo da prisão.

Na carta, o recluso refere que a sua última visita a esta zona de Portugal foi em 2006, o que significaria, a ser verdade, que não pode ser responsabilizado pelo desaparecimento da rapariga inglesa (ela desapareceu a 3 de maio de 2007).