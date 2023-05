A chocante mudança de posição de Micah Parsons deixou o mundo da NFL agitado – O que isso significa para os Cowboys?

Dallas Cowboys estrela Micah Parsons está se preparando para uma grande mudança no próximo Temporada 2023 da NFL.

Parsons anunciou recentemente em um Hambúrgueres Hat Creek evento beneficente em Dallas que ele não participará do programa voluntário de entressafra do time, pois está atualmente focado em aumentar e adicionar peso para fazer a transição para jogar como um lado defensivo em tempo integral.

o duas vezes Pro Bowler jogou como zagueiro pelo vaqueiros desde que foi elaborado em 2021. No entanto, parece que Parsons será exclusivamente saindo da borda nesta próxima temporada. Parsons confirmou que retornará ao vaqueiros para as atividades organizadas da equipe.

Parsons, que mede 6’3″ e pesa 245 libras, já é conhecido por sua impressionante habilidades de passagem. Ele foi nomeado para o primeiro time Tudo profissional em cada uma de suas duas primeiras temporadas na NFL. Somente em 2022, Parsons registrou 13,5 sacks, 26 rebatidas de zagueiro e 13 tackles para derrota.

Pro Bowler mudará de posição e aumentará o peso para se tornar Defensive End em tempo integral

A possível mudança de Parsons para lado defensivo já causou alvoroço entre torcedores e analistas, considerando seu histórico impressionante como linebacker. Com 26,5 sacks em apenas duas temporadas, Parsons já está um dos jogadores mais temidos na liga. Se ele adicionar ainda mais volume e peso, os atacantes terão ainda mais dificuldade em contê-lo.

Parsons já ganhou vários prêmios em sua jovem carreira na NFL, incluindo o Prêmio de Novato Defensivo do Ano em 2021. Ele também foi nomeado finalista do prêmio de Jogador Defensivo do Ano em seu segundo ano na liga. Suas estatísticas impressionantes na última temporada incluíram 65 tackles (14 para derrota), 27 rebatidas de zagueiro, três fumbles forçados, três recuperações de fumble e três passes defendidos.

Resta saber como a mudança de Parsons para o lado defensivo irá afeta o jogo delemas os fãs do Cowboys estão esperando ansiosamente o que o duas vezes Pro Bowler trará para o campo na próxima temporada.