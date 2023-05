A condição de saúde de Bruce Willis piora: opções de tratamento descritas como ‘magras’

euEm fevereiro, o mundo de Hollywood e todos os seus fãs receberam uma notícia terrível, pois foi confirmado que o ator Bruce Willis sofria de demência frontotemporal (FTD).

Desde então, o ator de filmes como ‘Armageddon’, ‘Pulp Fiction’ ou ‘O Sexto Sentido’ foi gradualmente desaparecendo da vida pública e sua esposa, modelo e atriz Emma Heming Willistem sido responsável por dar informações sobre o seu estado de saúde.

Como resultado de seu distúrbio, Willis foi forçado a se aposentar do show business em março de 2022.

Depois de se aposentar, o astro de ‘Die Hard’ vem piorando com o passar dos dias. Fontes próximas ao ator dizem que a doença está se complicando e que é muito difícil para ele manter uma conversa normal.

emacom quem Willis casado após o fim de seu relacionamento com a atriz Demi Moorequis dar mais informações sobre sua saúde e o fez compartilhando algumas histórias em sua conta do Instagram.

A primeira coisa que ela fez foi agradecer a todos os fãs do ator, que continuam mandando mensagens de apoio e incentivo. ema os chamou de “tão amorosos e atenciosos”.

ema também queria deixar claro que se sente muito “sortuda” por fazer parte dessa comunidade solidária, que apóia Bruce durante sua luta contra a demência frontotemporal.

Apesar disso, a atriz também teve que reconhecer que a doença do marido está piorando e se complicando.

“Quando você vive no mundo da demência, sabe que as opções são escassas”, disse ela.

“Mas alguns não aceitam isso deitado, que é como a mudança é feita, e pude testemunhar a beleza daquela última noite.”