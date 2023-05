A Crise Política na Bielorrússia e seu Impacto nos Exames Nacionais do Ensino Médio e Vestibulares

Belarus é uma nação do leste europeu que vive uma intensa crise política desde as eleições presidenciais que aconteceram em agosto de 2020.

Belarus: informações básicas sobre o país

O nome oficial de Belarus é República da Bielorússia. O país fica no leste europeu e fazia parte da extinta União Soviética.

Hoje, Belarus possui pouco mais de 207 mil quilômetros quadrados de extensão territorial e sua população é composta por aproximadamente 9 milhões e quinhentos mil habitantes. A nação possui uma democracia representativa como sistema de governo, ainda que o sistema funcione apenas na teoria.

Porque Belarus está em crise?

Belarus está em crise desde as eleições presidenciais de 2020. Desde as eleições, o governo do presidente Alexander Lukashenko, no comando do país desde 1994, é acusado de fraude eleitoral e violações dos direitos humanos.

As eleições de 2020 foram caracterizadas por denúncias de fraude durante o processo eleitoral e desrespeito à lei eleitoral. A oposição, liderada por Svetlana Tikhanovskaia, contestou os resultados e alegou ter vencido a eleição. Desde então, o país tem sido palco de protestos que exigem a renúncia de Lukashenko e a convocação de novas eleições.

As atividades da oposição

Como mencionamos, Svetlana Tikhanovskaia foi a candidata de oposição nas eleições de 2020. Ela e o seu partido foram responsáveis por uma grande mobilização social em Belarus para viabilizar a sua eleição. O movimento atingiu todo o país e foi considerado uma das maiores mobilizações da nação desde o movimento pela independência da União Soviética nos anos 90.

Porém, com o fim das apurações dos votos, o comitê eleitoral declarou que Tikhanovskaya obteve apenas 10% dos votos e que Lukashenko teria conseguido 80% dos votos, o que provocou uma verdadeira revolta entre a população.

A resposta do governo



O presidente Lukashenko nega todas as acusações de fraude eleitoral e repressão policial e acusou os manifestantes de serem influenciados por forças estrangeiras, principalmente da União Europeia.

A resposta do governo de Belarus tem sido marcada por repressão policial, prisões arbitrárias e violência contra manifestantes desde 2020. As autoridades utilizaram gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os protestos. Nessas ocasiões, centenas de manifestantes foram presos e muitos foram torturados. A situação do país foi condenada pela comunidade internacional e por dezenas de organizações que lutam pelos direitos humanos.

O papel da União Europeia

Um dos aspectos da crise política em Belarus mais abordado pelos vestibulares é o papel da União Europeia no conflito.

O bloco decidiu não reconhecer o resultado das eleições e a vitória de Lukashenko e, para punir as fraudes, estabeleceu uma série de sanções contra Belarus e seu presidente.

O governo de Lukashenko não ficou em silêncio: como forma de retaliação, o presidente ameaçou liberar a entrada de refugiados no pais, o que poderia se transformar em uma porta de entrada para os mesmos na Europa, causando verdadeira crise para todos os países da União Europeia.

Ao mesmo tempo, a Rússia aproveitou a reação negativa da União Europeia para apoiar Belarus e o governo de Lukashenko, com o objetivo de expandir a própria influência sobre aquela região.

Dessa maneira, desde o ano de 2020 a Rússia está atuando como um importante aliado político e econômico de Belarus, permitindo a continuação da crise, que ainda não foi resolvida.