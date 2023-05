A Di Santinni Está Oferecendo Vagas de Emprego em Quatro Estados

A Di Santinni, rede de lojas de calçados que foi fundada há mais de 40 anos, está contratando novos profissionais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. Dito isso, antes de dar mais informações sobre a marca, confira a lista de vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista de E-Commerce Pleno (B2B) – São Paulo – SP – Atendimento;

Assistente de Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Manutenção em Geral;

Líder de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Atendente de Loja – João Pessoa – PB – Lojas / Shopping;

Analista de RH – Recife – PE – Recursos Humanos (Generalista);

Jovem Aprendiz – João Pessoa – PB – Atendimento;

Assistente de Manutenção – Recife – PE – Instalações em Geral;

Atendente de Loja – Recife – PE – Atendimento;

Atendente de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Atendimento;

Atendente de Loja – Visual Merchandising – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Recife – PE;

Auxiliar de Compras – São Paulo – SP.

Mais sobre a Di Santinni

Falando mais sobre a empresa, vale destacar que a Di Santinni conta com um grupo com mais de 4.500 colaboradores, mais de 35 mil m2 de áreas e 4,3 milhões de clientes transitando pelas lojas da rede no mês. Isto é, seus resultados a colocam como uma grande e forte empresa no segmento de calçados.

Ao todo, conta com mais de cem lojas pelo Brasil, distribuídas nos estados de Alagoas, Pará, Amazonas, Rondônia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais e concentrado principalmente no Rio de Janeiro.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de empregos, é só conferir o Notícias Concursos!