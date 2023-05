A Drogaria Araujo ESTÁ OFERECENDO Novas OPORTUNIDADES de EMPREGO em Minas Gerais

Conheça agora mesmo mais sobre os cargos e sobre a empresa!

A Drogaria Araujo, empresa que se autodenomina como a maior rede de drogarias de Minas Gerais, está com ótimas oportunidades de emprego no estado. Isto é, caso você esteja desempregado e busque uma recolocação no mercado, pode ser uma ótima alternativa. Conheça os cargos ofertados:

Estágio em Farmácia – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Atendente de SAC – Belo Horizonte – MG – SAC;

Consultor (a) de Gestão de Pessoas (Business Partner) – Belo Horizonte – MG – Recursos Humanos;

Operador (a) de Caixa – Patos de Minas – MG – Lojas / Shopping;

Operador de Logística II – CD – Belo Horizonte – MG – Logística: Separar corretamente os produtos conforme indicado no coletor; Realizar a colagem de etiquetas de segurança e de lotes nos produtos indicados; Recebimento; Responsável por tirar o produto da caixa; Expedir as mercadorias; Realizar a limpeza e organização do posto de trabalho;

Operador de Caixa – Nova Lima – MG – Atendimento;

Vendedor (a) – Pouso Alegre – MG – Atendimento;

Auxiliar de Logística JR – Belo Horizonte – MG – Logística.

Mais sobre a Drogaria Araujo

Falando um pouco mais sobre a Drogaria Araujo, podemos frisar que hoje a rede está fisicamente presente em 50 municípios de Minas Gerais, com mais de 300 lojas. Não à toa, a empresa é uma das marcas mais lembradas do prêmio Top Of Mind e entre as mais lembradas no segmento Excelência – Drogaria/ Farmácia, com alto percentual de votos.

Além disso, seus canais digitais permitem atender aos clientes em todo o país. Sempre mantendo o padrão Araujo de qualidade, que é composto por um mix completo com mais de 22 mil produtos, além de um atendimento diferenciando nos seus serviços de saúde.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Drogaria Araujo já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



