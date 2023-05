A Empresa AeC Está Oferecendo Oportunidades de Trabalho em São Paulo e Minas Gerais.

A AeC, empresa que é a líder brasileira na entrega de soluções de experiência do cliente e gestão de processos terceirizados, está procurando novas pessoas para compor o seu time de funcionários. Isto é, caso esteja em busca de algo novo no mercado, é válido conferir a lista de cargos abaixo:

Agente de Atendimento Voz – São Paulo – SP – Telemarketing;

Atendente de Call Center – Belo Horizonte – MG – Telemarketing;

Atendente II – Mídias Sociais – São Paulo – SP – Telemarketing;

Auxiliar de Recrutamento e Seleção – Belo Horizonte – MG – Recrutamento e Seleção;

Analista de Recrutamento e Seleção Júnior – Belo Horizonte – MG;

Agente de Atendimento Voz e Chat – Granja Julieta – São Paulo – SP – Telemarketing;

Atendente de Call Center – Especialista em Vendas – São Paulo – SP – Call Center Ativo;

Agente Especialista II – São Paulo – SP – SAC;

Analista de Melhoria Contínua Pleno – São Paulo – SP – Administração Geral;

Analista de Treinamento Júnior – Belo Horizonte – MG – Treinamento e Desenvolvimento;

Analista Contábil Sênior – Belo Horizonte – MG – Fiscal;

Atendente de Prevenção à Fraude – São Paulo – SP;

Analista de Pessoas Pleno – São Paulo – SP;

Instrutor de Treinamento – São Paulo – SP -Treinamento e Desenvolvimento;

Analista de Recrutamento & Seleção – Belo Horizonte – MG;

Gerente de Qualidade Sênior – Belo Horizonte – MG – Administração.

Mais sobre a AeC

Sobre a AeC, é importante frisar que o seu diferencial está no modo como integra o cuidado com as pessoas e aplica tecnologia de ponta em seus processos, como inteligência artificial, robotic process automation, serviços em nuvem e ferramentas de analytics e segurança.

Atualmente, a AeC conta com mais de 45 mil colaboradores em 17 unidades distribuídas por sete estados do país. É certificada pelo instituto Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar, e somente em 2022, promoveu mais de 5,8 mil colaboradores internos.

Por fim, com uma combinação de tecnologia e calor humano, são mais de 30 anos de história conquistando, apenas no último ano, 27 importantes prêmios e reconhecimentos do mercado.

Como se candidatar?

Enfim, como a lista de vagas da AeC já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

