A equipe de Doc Rivers supostamente acha que James Harden estava envolvido em sua demissão

Rhumores ou denúncias contra James Harden estão se tornando a norma no Philadelphia 76ersespecialmente depois que o time foi eliminado dos Playoffs da NBA em uma partida equilibrada contra o celtas de Boston. Antes do Philadelphia 76ers dispensar Doc Rivers logo após a eliminação, já havia rumores circulando sobre James Harden fazendo de tudo para voltar para Houston. Mas o último relatório que vem de Jake Fischer, do Yahoo Sports afirma que os membros da comissão técnica de Doc Rivers estão convencidos de que James Harden teve algo a ver com a demissão do treinador. Não quero contestar a afirmação ou a informação, mas algo não bate certo devido ao desejo de James Harden de deixar o Sixers.

James Harden teve um papel na demissão de Doc Rivers?

De acordo com vários relatórios, James Harden não aceitará sua opção de jogador para a temporada 2023-24. Seu objetivo é se tornar um agente livre e gostaria de buscar um novo contrato de longo prazo. Em termos de vida, muitas celebridades são atraídas para morar no Texas devido à forma como as leis tributárias são frouxas por lá. Todo o estado está começando a se tornar um ponto regular para uma grande comunidade de artistas e outros tipos de celebridades. Apesar de não ter um papel de destaque devido à presença de Joel Embiid no time, Harden ainda obteve ótimas estatísticas nesta temporada ao liderar o NB com 10,7 assistências por jogo, com média de 21 pontos e 6 rebotes.

Durante a série contra o Boston Celtics, James Harden não jogou bem nem no sexto nem no sétimo jogo da série. Isso já aconteceu com James Harden antes, ele exibe táticas que acabam por afastá-lo da instituição que representa. Embora o relatório das crenças da equipe de Doc Rivers pareça precisar de evidências concretas para ser levado a sério. A ESPN foi quem informou que o Houston Rockets espera que James Harden assine com eles como um agente livre. Isso poderia ser mais uma das táticas de James Harden? Mas se ele teve algo a ver com a demissão de Rivers, por que ele iria embora logo após causar o estrago?