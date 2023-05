A equipe WNBA de Tom Brady, Las Vegas Aces, acusada e penalizada por discriminação contra uma jogadora grávida

JAlguns meses atrás, soubemos que o quarterback aposentado da NFL, Tom Brady, decidiu colocar seu dinheiro no Las Vegas Aces da WNBA. Os Ases, que são os atuais campeões da WNBA, têm passado por momentos difíceis ultimamente.

Pouco depois de conquistar seu primeiro campeonato da WNBA, os Aces chocaram a todos ao trocar a atacante Dearica Hamby e uma escolha do draft de 2024 para o Los Angeles Sparks. Em troca, eles adquiriram o pivô Amanda Zahui B. e uma escolha de segunda rodada em 2024.

O que tornou essa troca ainda mais surpreendente foi o fato de os Ases terem assinado recentemente com Hamby uma extensão de contrato. Ela desempenhou um papel crucial na vitória do campeonato, então a mudança deixou os fãs coçando a cabeça.

As coisas mudaram quando Hamby anunciou sua gravidez após a troca. Ela também revelou que havia sofrido bullying e desonestidade dentro da organização. Hamby acusou os Ases de discriminação e de promoção de um ambiente de trabalho não profissional.

Após uma investigação da WNBA, foi descoberto que a treinadora principal do Las Vegas Aces, Becky Hammond, teria feito comentários sobre a gravidez de Hamby. Esses supostos comentários desempenharam um papel na decisão dos Ases de trocá-la pelos Sparks.

Além disso, o front office da equipe está enfrentando acusações de impropriedade relacionadas ao comércio. Há alegações de que os Ases pagaram uma quantia não revelada de dinheiro “por baixo da mesa” aos agentes envolvidos no negócio.

Ases foi penalizado pela WNBA

Como resultado dessas descobertas, a WNBA penalizou os Ases rescindindo sua escolha do draft da primeira rodada em 2025, citando uma violação das regras da liga. A WNBA concluiu sua investigação e anunciou recentemente as consequências para os Ases. Hammond será suspenso sem remuneração pelos dois primeiros jogos da próxima temporada da WNBA, que começa neste fim de semana. Além disso, a equipe ficará sem sua escolha de draft de primeira rodada em 2025, o que é um golpe significativo considerando o talento esperado nessa classe de draft.

Em relação à propriedade de Brady no Las Vegas Aces, ele se tornou oficialmente um proprietário minoritário no final de março. A propriedade majoritária pertence a Mark Davis, o dono do Las Vegas Raiders.

Embora a porcentagem específica e o valor em dólares do investimento de Brady não tenham sido divulgados, ser um proprietário minoritário sugere que ele detém menos de 49% de participação na equipe WNBA. Estima-se que o Las Vegas Aces esteja avaliado em cerca de US $ 15 milhões.

Considerando o envolvimento de Brady com os Aces de Mark Davis, não é de surpreender que haja rumores de seu potencial investimento no Las Vegas Raiders também.