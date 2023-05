A Escolha Mais Inteligente para os Seus Investimentos: O Tesouro Direto

Quando se trata de investimentos financeiros, muitas pessoas tendem a optar pela tradicional poupança, no entanto, o Tesouro Direto pode ser uma opção mais vantajosa e segura. Entenda o que é o Tesouro Direto e os motivos pelos quais essa pode ser uma opção melhor do que a poupança.

O Tesouro Direto pode ser a escolha mais inteligente para seus investimentos

O Tesouro Direto é um programa de investimento do governo brasileiro que permite que pessoas físicas invistam em títulos públicos federais de forma simples, acessível e segura.

Como funciona o Tesouro Direto?

Em suma, o funcionamento do Tesouro Direto é bastante simples. Uma vez que o investidor escolhe um título público federal para comprar e o valor que deseja investir. Dessa forma, ao fazer isso, ele se torna um credor do governo e recebe uma remuneração pela aplicação feita.

O Tesouro Direto é melhor que a poupança?

Existem várias razões pelas quais o Tesouro Direto pode ser considerado uma opção melhor do que a poupança. Dessa forma, uma das principais é a rentabilidade. Enquanto a poupança rende apenas 70% da taxa Selic, o Tesouro Direto rende a taxa Selic integral ou uma taxa prefixada, que pode ser mais atrativa.

Outra vantagem do Tesouro Direto é a segurança. Visto que os títulos públicos federais são considerados os investimentos mais seguros do país, já que são garantidos pelo governo. Além disso, o Tesouro Direto é um programa regulamentado e fiscalizado pelo Tesouro Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Opção fácil e prática

Para mais, outro ponto positivo do Tesouro Direto é a facilidade de investimento. Já que o processo de compra e venda de títulos é todo feito pela internet, o que permite que o investidor tenha mais controle sobre seus investimentos e possa fazer suas escolhas de forma independente.

Tipos de títulos públicos

Em suma, existem dois tipos de títulos públicos: os prefixados e os pós-fixados. Assim sendo, os prefixados são aqueles em que a taxa de remuneração é definida no momento da compra do título e não varia ao longo do tempo. Já os pós-fixados são aqueles em que a remuneração está atrelada a algum índice de inflação ou à taxa Selic.

Títulos prefixados

Assim sendo, os títulos prefixados são indicados para quem quer ter uma previsão mais precisa de quanto irá receber no futuro, enquanto os pós-fixados são mais indicados para quem quer proteger seus ganhos da inflação, dessa forma, poderá obter uma rentabilidade real.

Custos do Tesouro Direto



De forma geral, os custos do Tesouro Direto são baixos em comparação a outras opções de investimento. O investidor só paga uma taxa de custódia de 0,25% ao ano sobre o valor investido e, em alguns casos, uma taxa de corretagem. No entanto, muitas corretoras já oferecem a isenção da taxa de corretagem para o Tesouro Direto.

Vantagens fiscais do Tesouro Direto

Além disso, o Tesouro Direto também possui vantagens fiscais. Visto que os títulos públicos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que optam pela modalidade de investimento de longo prazo, ou seja, aqueles que mantêm o título por mais de 720 dias.

Além disso, em caso de resgate antecipado, o imposto de renda é cobrado de forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo o título ficar investido, menor será a alíquota de imposto cobrada.

Riscos do Tesouro Direto

Os principais riscos são a oscilação dos preços dos títulos no mercado secundário e a possibilidade de calote do governo. No entanto, esses riscos são considerados baixos, já que o governo tem capacidade financeira para honrar seus compromissos. Portanto, analise os pontos citados e planeje seus investimentos em longo prazo.