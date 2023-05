A esposa de Brooks Koepka, Jena Sims, se torna viral depois que seu marido vence o PGA Championship

Ecedo esta manhã, Brooks Koepka levantou sua terceiro campeonato PGA após uma batalha feroz com Viktor Hovland. Este é o jogador de golfe americano quinta maior, ocupando o primeiro lugar no ranking da PGA de João Rahm.

No entanto, alguns fãs notaram a ausência de Jena Sims, esposa do jogador, durante sua vitória. A atriz e modelo não poderia ter respondido de forma mais engenhosa ao explicar por que ela não estava presente. Quando questionada por que ela não estava ao lado do marido em Rochester, Nova York, Sims respondeu dizendo ela estava abrindo espaço para o novo troféu com um vídeo dela limpando uma prateleira cheia de troféus de Koepka.