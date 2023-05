A esposa de Mason Crosby parece confirmar a saída de Green Bay em resposta a Simone Biles

Mason Crosbyesposa de, mollydeu a entender no Twitter que seu marido pode não voltar para o Green Bay Packers próxima temporada.

isso vem depois Simone Bilesque se casou recentemente embaladores segurança Jonathan Owenstwittou sobre a mudança para Green Bay.

“É triste sentir sua falta, acabamos de terminar uma sequência de 16 anos com a equipe”, molly tuitou.

“Dito isso…tenho algumas coisas que preciso compartilhar com vocês. Pequena cidade com um grande coração e algumas lojas e restaurantes INCRÍVEIS.

“Adoramos nosso tempo lá e você também! Vamos falar de casacos, botas, roupas de embalagem personalizadas.”

O futuro incerto de Crosby

Isso levou alguns a acreditar que Mason Crosby está planejando se aposentar ou buscar uma nova equipe, porém, nada foi confirmado ainda.

CrosbyA esposa de rapidamente percebeu seu erro e mudou-se para deletar a postagem.

Até agora, ambos Crosby e a embaladores se recusaram a comentar a situação.

Substituição encontrada

O Green Bay Packers usou uma escolha de draft de sexta rodada em Crosby em 2007 e ele quebrou recordes desde então.

No entanto, há duas semanas, no Draft da NFL de 2023, o embaladores usou sua escolha de sexta rodada no chutador de Auburn Anders Carlson.