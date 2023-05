A estrela da LSU, Angel Reese, celebra o marco do Instagram com uma sessão de fotos impressionante

euestrela do basquete SU Anjo Reese não está apenas dominando a quadra, mas também o mundo digital, ao atingir a impressionante marca de 2 milhões de seguidores no Instagram. Em um post recente, Reese compartilhou uma prévia de sua cativante sessão de fotos com a Tycoon Sports, mostrando sua versatilidade como embaixadora da marca e ícone de estilo.

“CHEERS TO 2M”, Reese legendou o post, acompanhado por um emoji de lábios, expressando sua gratidão pelo tremendo apoio de seus fãs.

Conhecido como um dos maiores ganhadores do NIL da NCAA (Nome, Imagem, Semelhança) programa, Reese exibiu seu lado elegante em várias roupas atraentes, incluindo um biquíni de crocodilo marrom e shorts curtos metálicos prateados atraentes.

Como parte da série do YouTube da Tycoon Sports, “Tunnel Vision”, Reese também compartilhou sua história e os momentos dos bastidores da sessão de fotos, marcada para estrear neste sábado.

Angel tem um poder estelar trabalhando para ela

Somando-se a suas conquistas notáveis, a capitã da LSU visitou recentemente o casa branca ao lado de seus companheiros de equipe para comemorar a vitória no campeonato nacional. Reese, que anteriormente tinha reservas em convidar o time perdedor de Iowa, teve um encontro emocionante com a primeira-dama Jill Bidentrocando abraços e presenteando-a com uma camisa especial da LSU com o título “FLOTUS”.

O poder de estrela de Reese continua a brilhar além da quadra de basquete, já que ela recentemente fez sua estreia no altamente antecipado Edição de maiô 2023 SI. Sua aparência segue os passos do colega atleta da LSU Olivia Dunnedestacando a forte presença da universidade no mundo do esporte e da moda.

Apelidada de “Bayou Barbie”, Reese possui uma avaliação NIL impressionante de US $ 1,4 milhão e garantiu 26 acordos de marca em seu portfólio em maio de 2023. Marcas renomadas como Raising Cane’s, Dick’s Sporting Goods, Calvin Klein, Bose e Coach reconheceram sua influência e fizeram parceria com ela para ampliar seu alcance.

Completando 21 anos este mês, Reese se entregou a uma celebração pessoal ao comprar um Mercedes-Benz, marcando outro marco em sua jovem e bem-sucedida carreira.