A estrela da NFL Tyreek Hill impressiona Pierre Gasly com exercício de reflexo de F1 no GP de Miami

Miami Dolphins receptor largo Colina Tyreek impressionado Fórmula 1 motorista Pierre Gasly na sexta-feira no Grande Prêmio de Miami 2023. O NFL star conseguiu um desempenho admirável em um exercício de reflexo para pilotos.

Hill, 29, tem pés rápidos e algumas das melhores mãos da liga, mas seus reflexos ainda são inferiores em comparação com Gasly, cuja vida depende de decisões em frações de segundo.

Vídeo viral de Tyreek Hill sendo desviado por um participante em seu acampamento da NFL

Gasly, 27, ainda estava bastante impressionado com a forma como Hill conseguia pegar as bolas de tênis todas as vezes, embora algumas das tomadas fossem um pouco difíceis.

Quando o piloto de F1 tentou o exercício de reflexo, ficou bastante evidente que ele está em um nível diferente, pegando as bolas em uma fração de segundo todas as vezes.

Hill passou o dia todo com o piloto da Alpine e até estava no rádio de Gasly durante o primeiro dia do evento, que consistiu em duas sessões de treinos.

Hill envia uma mensagem a Gasly

“Boa sorte, irmão”, disse Hill a Gasly pelo rádio. “Seja rápido como a chita, baby.”

“Copiar campeão, obrigado”, respondeu a estrela francesa.

Gasly é conhecido por ser um grande fã do NFL e conheceu Hill no passado. É claro que eles estabeleceram um ótimo relacionamento.

Hill não foi a única celebridade presente no primeiro dia do GP de Miami. DJ Khaled também foi flagrado em atendimento e modelo Veronika Rajek compartilhou sua roupa para a sessão de sexta-feira.