A estrela de ‘Vanderpump Rules’, Tom Sandoval, diz que não está namorando Karlee Hale, apesar dos relatos da mídia

por Tom Sandoval NÃO está namorando um influenciador do Texas Karlee Hale apesar dos relatos da mídia em contrário, o TMZ descobriu.

Um representante de Tom nos disse … a estrela de “Vanderpump Rules” é apenas amiga de Karlee e recentemente saiu com ela porque ele estava em Austin se apresentando com sua banda. O representante observou que havia outras pessoas em seu grupo no momento em que foram vistos juntos.