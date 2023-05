A estrela do Giants, Logan Webb, diz que 3/4 da equipe tem ‘as merdas’ após a viagem ao México

Reproduzir conteúdo de vídeo



não conte com Logan Webb indo para o México novamente em breve – o arremessador dos Giants diz que três quartos do time estão “na merda” depois de sua viagem à Cidade do México …. e ele mal pode esperar para voltar para casa na Baía Área!

Webb disse que a maioria da equipe do Giants tem um caso grave de corridas… e ele está culpando a série de dois jogos contra o Padres na Cidade do México na semana passada.

“Toda a viagem foi muito suja”, disse Webb a repórteres na quarta-feira. “Tem sido uma rotina mental. Tem sido uma rotina física. Acho que três quartos do nosso clube tem merda.”

“Vai ser bom voltar para casa com certeza. Espero que as merdas desapareçam e estaremos melhores em alguns [of] dias.”

Em agosto de 2022, a Major League Baseball anunciou que os Giants e Padres jogariam na primeira temporada regular na Cidade do México como parte do MLB’s World Tour.

A série entre as duas equipes do NL West aconteceu nos dias 29 e 30 de abril no Estádio Alfredo Harp Helú, casa dos Red Devils do México, na Cidade do México.

Os Padres venceram os dois jogos contra os Giants … incluindo uma vitória de 16 a 11 no que foi um confronto entre os dois times.

Apesar de perder os dois jogos no México para seu rival de divisão, o Giants se recuperou ao vencer duas de três partidas contra o campeão da World Series Astros em Houston.