A estrela do USWNT, Rose Lavalle, pode perder a Copa do Mundo após sofrer um revés por lesão

As esperanças de Rose Lavelle na Copa do Mundo estão agora em dúvida depois de USWNT e OL Reinado estrela sofreu mais um revés de lesão. A meio-campista, que representou os Estados Unidos na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2019, na França, não joga desde 8 de abril tendo sustentado um ferimento no joelho no segundo amistoso contra a Irlanda.

“Ela estava realmente no caminho certo para voltar, então teve um pequeno revés”, revelou Laura Harvey, treinadora do OL Reign na quarta-feira. “Eu adoraria que ela estivesse em campo amanhã. Não acho que isso vá acontecer. Espero que possamos vê-la antes da Copa do Mundo, mas honestamente, agora não sei. … Isso muda tudo o tempo”, explicou ela.

A batida chega em um momento extremamente infeliz para Lavelle. Com o Copa do Mundo deve começar em menos de dois meses a partir de agora, o relógio está definitivamente correndo. Além do mais, se ela conseguir se recuperar a tempo para o torneio, ela terá que se recuperar rapidamente para estar em forma, que é outro processo que leva tempo.

O USWNT começa seu Campanha do WC em 21 de julho contra o Vietnã. Uma partida de ‘despedida’ foi agendada contra País de Gales em 9 de julho de o que dará ao time mais uma oportunidade de correr antes de sua campanha oficial começar na Nova Zelândia.

Lavelle tornou-se um pivô no meio-campo do USWNT nos últimos anos. No copa do mundo frança 2019, ela jogou seis partidas, marcando três gols. Ela fez 88 partidas pela seleção nacional e está a apenas 12 jogos da marca do século.

Já foi confirmado que Vlatko Andonovski ficará sem os dois meio-campistas Catarina Macario, que continua a trabalhar para sua recuperação depois de rasgar sua ACL em junho, e encaminhar Mallory Swansonque saiu de campo contra a Irlanda em abril, após sofrer uma ruptura no tendão patelar.