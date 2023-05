A estrela dos Cardinals, Kyler Murray, dá um passo à frente: doa US$ 15 mil para uma criança de 6 anos que sobreviveu a um tiroteio no Texas

Arizona Cardinals quarterback Kyler Murray deu um grande passo ao doar milhares de dólares para ajudar William Choum menino de 6 anos que perdeu seus entes queridos em um tiroteio em massa no Texas no início deste mês.

Cho, junto com sua família, visitou o shopping center Allen em 6 de maio, quando um atirador abriu fogo e matou tragicamente sua mãe, pai e irmão. Apesar de sofrer ferimentos no terrível tumulto, Cho agora está se recuperando bem depois de passar um tempo na UTI.

Em resposta à tragédia, amigos da família Cho montaram um GoFundMe página com a esperança de que isso daria ao menino dinheiro suficiente para ajudá-lo após a tragédia, assim que ele se curasse. Foi então que Murray correu para abrir seu talão de cheques para a causa, doando $ 15.000 para a arrecadação de fundos.

O quarterback de 25 anos, que tem laços estreitos com a área por ter cursado o ensino médio em Allen, também foi ao Twitter para expressar sua vontade de ajudar mais vítimas. A notícia da doação de Murray se tornou viral e ajudou a arrecadar ainda mais fundos para a família.

A meta foi muito superada

A partir de agora, a página GoFundMe, que inicialmente tinha como meta arrecadar US$ 50.000, ultrapassou US$ 1,7 milhão. Em resposta, os organizadores da página expressaram sua profunda gratidão e sincero apreço pela manifestação de amor e orações de todo o país.

“Tanto a família de Kyu quanto a de Cindy usarão esses fundos para ajudar William a continuar o legado de seus pais”, escreveram os organizadores da página. A doação de Murray foi saudada por muitos como um notável ato de bondade, e sua generosidade serviu de exemplo para outros seguirem.

“Kyler Murray não é apenas um jogador de futebol talentoso, mas um ser humano compassivo com um grande coração”, disse um usuário do Twitter. “Sua doação é a prova de que ele se preocupa com sua comunidade e com as pessoas dela.”

Diante da tragédia, a bondade e a generosidade de Murray iluminaram o poder da compaixão e a importância de apoiar os necessitados.