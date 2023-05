A estrela pop dos anos 80 Tiffany teve sorte de estar viva depois que o carro colidiu com o pneu do caminhão

Tiffany a famosa estrela pop dos anos 80, está contando suas bênçãos depois que um pneu de caminhão colidiu com seu veículo durante um incidente assustador na rodovia.

Após bater em seu veículo, o pneu ficou preso sob o lado do motorista. Tiffany nos diz: “Sou extremamente sortuda e grata porque um grande acidente poderia ter acontecido”.

Felizmente, o cantor está bem, mas como você pode ver nas fotos obtidas pelo TMZ, o carro foi bastante danificado … a transmissão está completamente destruída, o painel lateral do carro completamente arrancado, com muitos amassados ir junto com todo o resto.