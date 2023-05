A família da lenda do Steelers, Antwaan Randle El, está devastada quando o irmão recebe dupla sentença de prisão perpétua

Ade acordo com relatórios, Marcus Randle Elirmão do ex Pittsburgh Steelers receptor largo Antwaan Randle Elfoi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de duas mulheres em 2020. O primeiro Universidade de Wisconsin jogador de futebol foi considerado culpado por duas acusações de homicídio em primeiro grau e outras acusações relacionadas às mortes a tiros de Brittany McAdory e Seairaha Winchester em Janesville, Wisconsin.

Durante o julgamento, os promotores argumentaram que Randle El matou Winchester porque suspeitava que ela estava informando a polícia sobre seu tráfico de drogas e depois matou McAdory para eliminá-la como testemunha. Embora a polícia nunca tenha encontrado a arma do crime, imagens de vigilância e mensagens de texto ligando-o aos crimes foram suficientes para condená-lo.

Randle El recebeu sentenças consecutivas de prisão perpétua, mas seu irmão Antwaan implorou em seu nome, insistindo que Marcus não é a pessoa que ele conhecia. Antwaan, um Super Bowl campeão com o Pittsburgh Steelers, agora trabalha como treinador de wide receivers para o Detroit Lions. Ele disse: “Este não é quem ele é ou quem passamos a conhecer. Tudo o que peço ao juiz é que lhe dê (uma) oportunidade.”

Marcus poderia buscar a libertação antecipada

Apesar da sentença, ainda há uma chance de Marcus buscar a libertação antecipada e supervisão estendida após 60 anos, conforme observado por A juíza do condado de Rock, Barbara McCrory.

No entanto, não é uma garantia de que seu pedido seria atendido. O juiz McCrory disse: “Não é que se ele (Randle El) fizer uma petição, ele sairá automaticamente … a decisão será tomada com base nas circunstâncias individuais do caso naquele momento.”

A carreira de Marcus Randle El no futebol pode ter acabado, mas o impacto de suas ações será sentido pelo resto de sua vida.