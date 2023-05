A família de Jordan Neely exige a acusação do fuzileiro naval que o engasgou mortalmente no metrô

A família do passageiro do metrô de Nova York que foi sufocado até a morte quer que os promotores vão atrás do veterinário marinho que colocou Jordan Neely em um estrangulamento fatal … e eles se perguntam por que ele ainda não foi preso.

A família de Jordan também está questionando como alguns estão enquadrando o incidente. O NYPD diz que Neely parecia estar tendo um episódio de saúde mental, com algumas testemunhas dizendo aos policiais que o comportamento de Jordan os deixou com medo.

Os protestos estão em erupção na Big Apple e os políticos estão discutindo sobre a forma como o incidente está sendo discutido … e Lennon diz que as ações do fuzileiro naval parecem ter menos a ver com Jordan especificamente e mais a ver com seus sentimentos gerais em relação aos sem-teto .