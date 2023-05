A filha de Jamie Foxx publica uma mensagem de vídeo enigmática: Esta é uma atualização de saúde encorajadora?

Durando toda essa turbulência com de Jamie Foxx saúde, não paramos para pensar em como isso deve ser terrível para sua única filha. Corinne Foxx foi quem deu a notícia de que seu pai sofreu uma emergência médica e ainda não saiu do hospital. Dado que Foxx ele mesmo é conhecido por ser extremamente reservado, ainda não podemos dizer qual se os relatórios conflitantes são mais verdadeiros. Por um lado, temos alegadas fontes próximas a ele fazendo alegações selvagens de que ele não vai conseguir. Por outro lado, temos o círculo interno de Foxx se recusando a compartilhar detalhes específicos sobre o que aconteceu. Nada disso faz sentido ainda, mas eventualmente aprenderemos parte da verdade ou toda ela.

Enquanto isso, tudo o que podemos obter direto da fonte vem de Corinne e o que quer que ela decida compartilhar em suas contas de mídia social. Em 9 de maio, ela postou um vídeo em que algo enigmático aparece para enviar uma mensagem de encorajamento. Foxx postou um vídeo promocional onde ela aparece com o pai, eles estão promovendo hardware de computador. Ela escreveu: “Primeiro ele está aprendendo a sincronizar seu telefone com seu laptop #IntelEvo, a próxima coisa que você sabe é que ele estará editando fotos sozinho. Passos de bebê, @iamjamiefoxx. Passos de bebê. #ProudDaughter.”

Muitas celebridades estão mantendo Jamie Foxx em suas orações

Desde que ele foi internado no hospital, muitas celebridades diferentes enviaram mensagens para Jamie Foxx em todas as mídias. A lista é longa, mas inclui pessoas como Tiffany Haddish, LeBron James, Martin Lawrence, Tracy Morgan, e a lista continua por dias. Desnecessário dizer que todos consideram Jamie Foxx parte de sua família, pois ele é amado em todas as esferas da vida. Manteremos nossa cobertura de seu estado de saúde e relataremos qualquer novo desenvolvimento que acreditamos valer a pena compartilhar. Vamos torcer para que Foxx volte à sua vida normal em pouco tempo.