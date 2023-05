A filha de Paul Walker, Meadow, compartilha uma conexão tocante com a estrela de Velozes e Furiosos

Paul Walkermais conhecido por seu papel no filme “Velozes e Furiososs”, morreu em um acidente de carro em 2013 aos 40 anos, e sua filha, Meadow Walker revelou que ela continua a receber sinais de seu pai. Meadow, que tinha apenas 15 anos na época, falou com E! News sobre a conexão especial que ela ainda sente com seu amado pai.

Ela compartilhou: “Para mim, são números, quatro e sete são os números favoritos do meu pai. Eu sempre sei que é ele.”

Meadow encontra conforto nesses sinais, lembrando-se de um momento recente em que estava se sentindo mal e de repente ouviu os sinos do relógio tocarem. Isso a tranquilizou e a lembrou de que tudo ficaria bem.

Recentemente, Prado seguiu os passos de seu pai fazendo uma aparição na décima edição do “Velozes & Furiosos” franquia, intitulada “X rápido.” Ela expressou sua empolgação: “Para mim, isso é super emocionante e ele ficaria surpreso com o que está acontecendo.” Meadow compartilhou uma foto do filme no Instagram, expressando sua gratidão por fazer parte do filme série que fez de seu pai uma estrela.

Ela quer manter o espírito de seu pai vivo

Prado valoriza a memória de seu pai e mantém seu espírito vivo. Ela encontra consolo assistindo aos filmes dele, pois a voz dele ocupa um lugar especial em seu coração. Ela disse: “Eles sempre dizem que a primeira coisa que você esquece de alguém é a voz, então tenho a sorte de ter a voz dele em muitos filmes. Gosto de assistir aos filmes dele à noite. Para mim, me traz alegria falar sobre ele e manter seu espírito vivo.”

Paul Walker significava o mundo para Meadow, e ela o descreveu como seu melhor amigo, confidente e tudo mais. Apesar de seu tempo juntos ser interrompido, Meadow sente sua presença constantemente. “Sinto que ele está sempre comigo”, disse ela.

Meadow Walkerconexão de seu falecido pai e sua participação no “Velozes & Furiosos” franquia servem como lembretes do impacto duradouro Paul Walker teve em seus entes queridos e fãs ao redor do mundo.