He foi uma das estrelas da cerimónia de coroação do rei Carlos III, mas Príncipe Harryroubou ainda mais os holofotes na coroação de seu pai do que qualquer um imaginava.

Desde o momento em que ele anunciou sua presença na cerimônia histórica, a expectativa estava em alta. Sem Meghan Markle, que ficou nos Estados Unidos (a desculpa foi o aniversário do filho Archie), Harry assistiu à cerimônia sozinho.

Harry, visivelmente ausente da sacada do Palácio de Buckingham

Não havia sinal dele (nem do príncipe Andrew) na sacada do Palácio de Buckingham onde Carlos III e Camila saiu para cumprimentar o público acompanhado por outros membros da família real.

Ele também não ficou para o almoço após a cerimônia, apesar de ter sido convidado, de acordo com o The Daily Mail.

O duque de Sussex deixou a Abadia de Westminster e, parecendo aliviado, entrou em um carro que o levou direto ao aeroporto rumo à Califórnia, onde mora desde 2020 com Meghan e seus dois filhos.

atormentar chegou ao Aeroporto Internacional de Heathrow escoltado por uma carreata policial

atormentarA visita turbulenta de não parece ter ajudado a construir pontes com seu pai e irmão, o príncipe William, tendo na verdade o efeito adverso.

Durante a cerimónia, onde se sentou entre Alexandra de Kent (prima da rainha Elizabeth II) e Jack Brooksbankmarido de sua prima Beatrizele foi visto dizendo que iria “ir embora” antes de dizer a palavra “aeroporto”, de acordo com um leitor labial profissional citado pelo The Daily Mail.

Com certeza, um carro estava esperando por ele no portão de Westminster como Príncipe Harry foi levado ao aeroporto para um voo imediato para a Califórnia para se juntar a seus entes queridos e comemorar seu filho Archie‘s aniversário, aproveitando as mudanças de horário, e espera-se que Harry consiga chegar ao oeste dos Estados Unidos antes do pôr do sol.