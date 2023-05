A fuga suíça de Tina Turner e Erwin Bach: Dentro de sua propriedade de $ 76 milhões comprada antes de sua trágica morte

Tina Turner e seu marido, Erwin Bachexpandiram seu império imobiliário apenas dois anos antes da morte do cantor icônico. O poderoso casal, que trocou votos em Julho de 2013ganhou as manchetes em janeiro de 2022 com seu impressionante $ 76 milhões aquisição de uma extensa propriedade à beira-mar na pitoresca cidade de Zrich, Suíça.

Bach, natural da Alemanha, expressou sua afinidade com a Suíça em entrevista ao jornal local jornal comercial. Ele revelou que a decisão de investir em propriedades adicionais no país europeu decorreu de sua recente adquiriu a cidadania suíça. Essa mudança foi estratégica, pois os não residentes estão proibidos de possuir terras na Suíça.

“[We] me sinto muito confortável na Suíça”, bach compartilhou com entusiasmo, enfatizando seu desejo de usar a propriedade recém-adquirida como um luxuoso “refúgio de fim de semana nas imediações”. Esta magnífica propriedade, abrangendo cinco acres de terra, possui uma impressionante variedade de comodidades. Com dez estruturas distintas, incluindo um lago privado, riacho, piscina e deck para barcos, a propriedade incorpora o epítome do luxo e lazer.

Esta última aquisição acrescenta ao já impressionante portfólio do casal, que inclui outra grande propriedade em noiteonde Turner tragicamente faleceu aos 83 anos. Um representante confirmou a notícia, revelando que o “Maria orgulhosaA cantora sucumbiu a uma batalha de longa data contra uma doença não revelada. O anúncio, compartilhado na conta de Turner no Instagram, foi recebido com uma onda de pesar de seus fãs em todo o mundo.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de Tina Turner”, dizia o post. “Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa a sua maior obra: a sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, Sentiremos muita saudade de você.“

Uma jornada lendária ao exterior e um legado musical duradouro

Antes de sua morte prematura, o Rainha do Rock’n’Roll residia no exterior há muitos anos, impulsionada tanto por seu relacionamento amoroso com Bach, iniciado em 1986, quanto pela recepção de sua música nos mercados internacionais. Na verdade, Turner foi tão longe quanto renunciando a sua cidadania americana em 2013, optando por abraçar totalmente sua vida no exterior.

“Deixei a América porque meu sucesso estava em outro país e meu namorado estava em outro país”, Turner compartilhou abertamente durante uma entrevista com o falecido Larry King em 1997. “Basicamente, a Europa tem apoiado muito minha música.”

Com o passar dos anos, Turner graciosamente retirou-se dos holofotesdespedindo-se oficialmente dos palcos em 2009, após completar sua monumental tour do 50º aniversário, que continua sendo uma das jornadas musicais de maior bilheteria de todos os tempos. Apesar de sua saída dos olhos do público, o legado e o espírito indomável de Turner continuam a ressoar, deixando um vazio insubstituível na indústria da música.

o mundo vai estimar para sempre o talento notável e a paixão incomparável que Tina Turner nos concedeu, e suas extensas propriedades imobiliárias servem como testemunho do estilo de vida luxuoso que ela adotou até seus últimos dias. Ao nos despedirmos dessa artista lendária, sua música sem dúvida viverá, inspirando as gerações vindouras.