A herança astronômica de Tina Turner: quem são os herdeiros de sua fortuna de US$ 250 milhões?

Tmundo ficou em choque na quarta-feira quando o porta-voz de Tina Turner, Peter Lindbergh anunciou sua morte em sua conta no Instagram.

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Tina Turner”, escreveu ele. “Com sua música e paixão sem limites pela vida, ela cativou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã.

“Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa toda a sua maior obra: sua música. Todas as nossas condolências vão para sua família. Tina, você fará muita falta.”

torneiro teve uma série de problemas de saúde em seus últimos anos. Em 2009, ela sofreu um derrame que a deixou com paralisia parcial do lado esquerdo. Ela se recuperou do derrame, mas continuou com problemas de saúde.

Em 2013, ela sofreu outro AVC. Em 2016, ela foi diagnosticada com câncer de intestino e teve que remover parte do estômago. Ela passou por tratamento de quimioterapia e radiação e acabou sendo declarada livre do câncer.

Apesar dos problemas de saúde, torneiro continuou a tocar e gravar música. Ela lançou seu último álbum, Thank You, em 2017. Ela se aposentou das turnês em 2009, mas continuou a fazer aparições públicas e a dar entrevistas.

torneiroA vontade de ainda não foi tornada pública, então não se sabe exatamente quem herdará sua fortuna.

Quem herdará a fortuna de Tina Turner?

torneiro vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo, tornando-a uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos. Ela ganhou 12 prêmios Grammy, incluindo oito prêmios competitivos, três prêmios Grammy Hall of Fame e um Grammy Lifetime Achievement Award.

torneiro possuía várias propriedades ao redor do mundo. Suas propriedades mais notáveis ​​foram uma propriedade de 16 acres em Zurique, na Suíça, e uma propriedade de 5 acres em Ksnacht, na Suíça. Ela também possuía uma casa em Los Angeles, Califórnia, e uma casa em Monte Carlo.

Ela deixou para trás um patrimônio líquido estimado em US $ 250 milhões.

É provável que seu marido, Erwin Bach, será um grande beneficiário. O casal estava junto há mais de 30 anos e se casou em 2013.

Deve ser lembrado que seus dois filhos morreram. Uma delas em 2018, Craig Raimondque se suicidou aos 59 anos. O outro em 2022, Ronnie Renelle Turnermorreu de câncer.

Tina, portanto, optou por deixar sua riqueza para seus outros dois filhos adotivos e seu viúvo, bach.