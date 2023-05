A história de Brittany Mahomes no Instagram derrete corações, mostrando amor e alegria

EUuma deliciosa demonstração de união familiar, Bretanha Mahomesesposa do Kansas City Chiefsquarterback Patrick Mahomescompartilhou um História do Instagram que deixou os fãs emocionados e imaginando sobre seus momentos adoráveis ​​juntos. A história, postada na sexta-feira, mostrava seus adoráveis ​​filhos Sterling Skye e Patrick Lavon IIIconhecido carinhosamente como “Bronze,” mostrando seu tempo alegre em família. Os instantâneos capturaram os corações dos fãs em todo o mundo.

Uma foto emocionante retratou Sterling com ternura abraçando seu irmão mais novo Bronze dentro de uma academia, exalando amor fraternal e criando uma conexão instantânea com os fãs. A cena mostrou o ligação forte entre os irmãos, emanando pura alegria e calor.

Outra imagem cativante exibida libras esterlinas, aparentemente exausto, dormindo pacificamente sentado em uma cadeira de picareta. Sua cabeça descansava confortavelmente em um travesseiro cinza macio, evocando empatia e compreensão dos espectadores. Brittany legendou a foto com as palavras, “Eu te sinto garota,” ressoando com os pais que podem se relacionar com os desafios da paternidade.

Instagram @brittanylynne

A história continuou com Bronze, com um sorriso encantador, confortavelmente aninhado no colo de Brittany. A legenda que acompanha este adorável instantâneo revelou com humor o apetite notável de Bronze, afirmando: “Enquanto isso, meu filho está apenas bebendo 90 onças de leite como se não fosse nada aqui”, acompanhado por um emoji de riso e choro. Os fãs não puderam deixar de sorrir com a imagem cativante e a sede aparentemente insaciável de Bronze.

Instagram @brittanylynne

No entanto, foram as imagens cativantes de Patrick Mahomes ele mesmo que roubou os holofotes. Em duas fotos impressionantes, o quarterback superstar mostrou suas habilidades enquanto praticava hoverboard com Sterling em seus braços. As fotografias capturaram um momento de puro êxtase e emoção, enquanto Patrick se equilibrava sem esforço no hoverboard, garantindo a segurança de Sterling e criando memórias inesquecíveis.

Instagram @brittanylynne

“É incrível trazer um filho – e aumentar minha família”, exclamou Patrick Mahomes em uma das imagens, expressando sua alegria em expandir sua unidade familiar. A jornada do casal rumo paternidade tem sido cheio de surpresas, já que Brittany revelou no mês passado que a concepção de Bronze não foi planejada. Na verdade, ele foi concebido em seu dia do casamentoadicionando uma camada extra de emoção e serendipidade à sua história.

Brittany Mahomes compartilha jornada emocional de nascimento, inspirando resiliência e amor

Brittany compartilhou os detalhes de nascimento de bronze, relatando os desafios que enfrentaram. “Bronze… Fui induzido com 39 semanas e 3 dias… A bolsa rompeu parcialmente naquela manhã de qualquer maneira… Por volta das 12h, o médico rompeu totalmente o restante da minha bolsa. Eu já estava com 4 dilatações e comecei a ocitocina. .. Peguei a epidural às 13h30… Comecei a fazer força às 17h… Fiz força por 7 minutos, e ele estava aqui… Seu cordão foi enrolado em volta do pescoço 2 vezes e, felizmente, não afetou qualquer coisa, e ele estava bem.”

Esses detalhes íntimos adicionaram um toque pessoal ao História do Instagram, fornecendo um vislumbre da jornada do casal e dos desafios que eles superaram durante o nascimento de Bronze.

Enquanto o família mahomes continua a criar memórias duradouras, suas História do Instagram ressoou com os fãs, capturando a essência do amor, família e momentos queridos. A cada vislumbre de suas vidas, a família Mahomes cativa os corações de seus apoiadores, inspirando outras pessoas a celebrar as alegrias da família e da paternidade.