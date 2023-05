A história não contada dos Cowboys Jerry Jones será retratada em uma nova série documental ainda sem título

Skydance Esportes, Filmes da NFLe a Jerry Jones família anunciaram o desenvolvimento de uma série documental sobre o Dallas Cowboys e a jornada de Jerry Jones, proprietário, presidente e gerente geral do clube. A série ainda sem título se concentrará na ascensão de Jones, de filho de dono de uma loja da comunidade de Arkansas a um dos líderes mais inovadores e influentes nos esportes.

A série também destacará as estrelas e parceiros atraentes que se uniram a Jones ao longo do caminho, incluindo Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, Deion Sanders, treinadores principais Jimmy Johnson e Barry Switzer, Rupert Murdoch e Phil Knight.

A série mostrará a história de Jones e os Cowboys, que é exclusivamente americana, sobre os riscos, sucessos e fracassos, e a busca apaixonada de se envolver no esporte da América com time da Américaao mesmo tempo em que avança no jogo com uma mentalidade selvagem para fazer crescer a NFL e o vaqueiros de forma espetacular.

Quando Jones comprou o clube em 1989, o time vinha de uma temporada de 13 derrotas e perdia mais de $ 1 milhão por mês. Menos de uma década depois, os Cowboys conquistaram três títulos da NFL e cativaram fãs ao redor do mundo com sua mistura de bravata, talento e liderança.

De maneira semelhante, Jones e os Cowboys estavam no centro da reinvenção da forma como a equação de negócios da NFL foi construída, criando uma nova visão para marketing, branding, transmissão e locais de times em todos os esportes.

Ross KetoverExecutivo senior, Filmes da NFLexpressou sua empolgação com o projeto e disse que era perfeitamente adequado que o primeiro projeto da recém-formada joint venture entre a Skydance Media e a NFL fosse a maior marca em todos os esportes.

É uma honra para a família Jones

Charlotte Jonesvice-presidente executivo do Dallas Cowboys e Diretor de marcadisse: “É uma verdadeira honra ser o primeiro a fazer parceria com a Skydance Sports e a NFL Films neste projeto muito especial e profundamente pessoal.”

Presidente e COO da Skydance Sports, Jesse Sisgoldchamou Jerry Jones de figura incomparável e expressou sua honra em comemorar sua jornada e a de sua dinastia. David Ellison, Jesse Sisgold e Jon Weinbach será o produtor executivo da Skydance Sports com Ross Ketover, Pat Kelleher, Brian Rolapp e Hans Schroeder como produtor executivo da NFL Films.

Com 136 Sports Emmy Awards em seu crédito, a NFL Films continua sendo um padrão ouro em conteúdo esportivo premium, proporcionando uma experiência elevada e conectada ao espectador com acesso sem precedentes ao esporte do futebol profissional.